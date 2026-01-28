Der Bayerische Hof hat für sein Gourmetrestaurant Atelier einen neuen Küchenchef gefunden: Kevin Romes folgt dem Sternekoch Anton Gschwendtner nach, der Anfang des Jahres überraschend gekündigt hatte. Romes soll die Geschicke in der Küche von 1. April an leiten, teilte das Haus mit.

Romes ist Jahrgang 1991 und in Andernach in Rheinland-Pfalz geboren. Er gehört zu den vielversprechenden Küchenchefs seiner Generation. Zuletzt war er in der Schweiz tätig. 2022 hatte er als Küchenchef im „Skin's – The Restaurant“ in Lenzburg im Kanton Aargau gearbeitet. Unter seiner Leitung wurde das Restaurant nur kurze Zeit nach der Eröffnung mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Ende März soll das dortige Fine-Dining-Konzept, Geschichte sein. Künftig werden dort nur noch mittags Speisen an Mitarbeiter der Inhaberfirma und externe Gäste serviert – was Romes wohl dazu animiert hat, sich nach einem neuen Job umzusehen.

Für den Bayerischen Hof könnte sich das als Glücksfall erweisen: Romes hat auch vor dem Skin's viel Erfahrung in Sternelokalen gesammelt. So hatte er als Sous-Chef im ebenfalls mit zwei Sternen ausgezeichneten Restaurant Ikigai im Schloss Elmau unter Küchenchef Chris Rainer gekocht. Weitere Stationen in seinem Lebenslauf waren das Einstein Gourmet in St. Gallen (zwei Michelin-Sterne) unter Sebastian Zier und Moses Ceylan. Als Chef de Partie arbeitete er zudem unter Christian Jürgens im Drei-Sterne-Restaurant Überfahrt in Rottach-Egern.

Seine Laufbahn begonnen hatte er im Restaurant Le Val d'Or auf der Stromburg (ein Michelin-Stern), zunächst als Demi Chef de Partie, später als Chef de Partie unter Johann Lafer und Bernhard Munding. Internationale Erfahrung erwarb Romes bei Stage-Stationen im Luxushotel Vila Joya in Albufeira (zwei Michelin-Sterne) unter Dieter Koschina und Matteo Ferrantino. Eine Zeit lang kochte er zudem noch im Restaurant Amber in Hongkong (drei Michelin-Sterne) im Landmark Mandarin Oriental Hotel unter Richard Ekkebus.

Romes sagt, er übernehme die Leitung des Ateliers „mit großer Freude und Respekt“ und freue sich, nach vielen Jahren in seine Wahlheimat Bayern zurückzukehren. Gemeinsam mit dem Team wolle er die „reiche kulinarische Geschichte des Hauses weiterentwickeln, mit Leidenschaft und Herz“. Die Chefin des Bayerischen Hofs, Innegrit Volkhardt, nennt ihren neuen Küchenchef einen Mann, der für „höchste handwerkliche Qualität und eine klare kulinarische Handschrift“ stehe. Sein Anspruch, seine Kreativität und die zeitgemäße Teamführung passe in besonderer Weise zu ihrem Restaurant Atelier.

Sein Vorgänger Anton Gschwendtner, der mit zwei von drei möglichen Sternen für das Atelier einer der höchstdekorierten Köche der Stadt war, hatte Anfang des Jahres überraschend aufgehört. Er habe aus persönlichen Gründen den Wunsch geäußert, den Bayerischen Hof zu verlassen. Man sei im Guten auseinandergegangen, er wolle sich aber weiterentwickeln, hatte der 41-Jährige betont. Gschwendtner hatte 2021 die Nachfolge von Jan Hartwig angetreten, nachdem auch dieser den Bayerischen Hof überraschend verlassen hatte. Jan Hartwig führt mittlerweile ein eigenes Drei-Sterne-Restaurant: das „Jan“ in der Luisenstraße.