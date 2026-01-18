Mit zwei von drei möglichen Michelin-Sternen war er einer der höchstdekorierten Köche der Stadt. Umso überraschender kam die Nachricht zum Jahresanfang, dass Anton Gschwendtner den Bayerischen Hof verlässt und dort nicht länger als Küchenchef im Gourmetrestaurant Atelier tätig sein wird.
Fine DiningBayerischer Hof verliert Spitzenkoch – was geschieht mit den zwei Michelin-Sternen?
Lesezeit: 3 Min.
Zum Jahresanfang wird bekannt, dass Küchenchef Anton Gschwendtner das Gourmetrestaurant des Luxushotels verlässt. Ein Blick in Münchens Spitzengastronomie zeigt, was das für Auswirkungen haben kann.
Von Sarah Maderer
