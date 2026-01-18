Zum Hauptinhalt springen

Fine DiningBayerischer Hof verliert Spitzenkoch – was geschieht mit den zwei Michelin-Sternen?

Anton Gschwendtner erkochte mit seinem Team zwei Michelin-Sterne. Nun verlässt er das Gourmetrestaurant im Bayerischen Hof. 
Anton Gschwendtner erkochte mit seinem Team zwei Michelin-Sterne. Nun verlässt er das Gourmetrestaurant im Bayerischen Hof.  (Foto: Catherina Hess)

Zum Jahresanfang wird bekannt, dass Küchenchef Anton Gschwendtner das Gourmetrestaurant des Luxushotels verlässt. Ein Blick in Münchens Spitzengastronomie zeigt, was das für Auswirkungen haben kann.

Von Sarah Maderer

Mit zwei von drei möglichen Michelin-Sternen war er einer der höchstdekorierten Köche der Stadt. Umso überraschender kam die Nachricht zum Jahresanfang, dass Anton Gschwendtner den Bayerischen Hof verlässt und dort nicht länger als Küchenchef im Gourmetrestaurant Atelier tätig sein wird.

