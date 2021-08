Mit zwei Michelin-Sternen wurde Anton Gschwendtner in Stuttgart ausgezeichnet, nun tritt der 37-Jährige die Nachfolge von Jan Hartwig im Hotel Bayerischer Hof an - keine ganz einfache Aufgabe. Wer ist der Neue?

Von Franz Kotteder

Ganz schön sportlich, was Anton Gschwendtner sich da vorgenommen hat: mal eben schnell in zwei Wochen ein Drei-Sterne-Restaurant übernehmen und Anfang September wieder aufsperren, mit einem neuen Team. "Ja, das ist alles schon etwas kurzfristig", sagt er, "aber die ersten Gespräche laufen ja schon sehr ermutigend. Ich bin gerade dabei, die Lieferanten zu scouten und das neue Team zusammenzustellen, von Mitte August an arbeiten wir in der Küche, und Anfang, Mitte September machen wir dann wieder auf." Dann muss man aber auch gleich richtig Gas geben, weil die Michelin-Tester sind dann ja auch wieder unterwegs, der neue Gourmetführer erscheint ein halbes Jahr später. Dort will man dann auch wieder gut vertreten sein und nicht wieder bei null anfangen.