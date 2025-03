Wer gerne in Erinnerungen an knapp 40 Jahre Theater-Geschichte in der Brienner Straße schwelgen möchte, sieht sich beim Betreten des ehemaligen Volkstheater-Geländes schnell enttäuscht. Schon dreieinhalb Jahre nach dem Umzug ins Schlachthofviertel erinnert in der Maxvorstadt optisch nichts mehr an den Ort, an dem seit 1983 so viele Aufführungen die Münchner begeistert hatten. Bereits im Winter 2021 wurde das alte Gebäude, das 1955 ursprünglich als Mehrzweckhalle erbaut worden war, abgerissen.