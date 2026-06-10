Es ist eine Überraschung: Petr Popelka ist erst seit sieben Jahren Dirigent – nun wird er 2029 Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper. Einer der Gründe: Die Chemie zwischen ihm und dem Orchester stimmt. Warum?

Petr Popelka wurde 1986 in Prag geboren, studierte Kontrabass und war von 2010 bis 2019 stellvertretender Solo-Kontrabassist der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Unmittelbar danach begann seine Dirigentenkarriere, 2020 bis 2023 war er musikalischer Leiter des Norwegischen Rundfunkorchesters in Oslo, 2024 wurde er Chefdirigent der Wiener Symphoniker. Außerdem ist Popelka, der auch selbst komponiert, Künstlerischer Leiter des Radio-Symphonieorchesters Prag (noch bis Ende dieser Saison). Mit der Neuproduktion von Janáčeks „Káťa Kabanová“ während der Münchner Opernfestspiele 2025 debütierte er an der Bayerischen Staatsoper – mit ein Grund, weshalb er nun von 2029 an deren Generalmusikdirektor wird.