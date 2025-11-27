Die Zeit vor Weihnachten ist die Zeit der Dunkelheit und der Kälte. Genau dort setzt Vladimir Jurowski an, wenn er Nikolai Rimski-Korsakows fantastische Oper „Die Nacht vor Weihnachten“ als Spiel zwischen heidnischer Magie, Dorfsatire und kosmischem Theater deutet. Vor der Premiere im Nationaltheater am 29. November erklärt der Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, warum Rimski-Korsakows Werk für ihn eine tief persönliche Bedeutung hat – und weshalb darin trotz aller Dämonen und Winterstürme ein hoffnungsvoller Kern leuchtet.