Irgendwann, wenn das Nationaltheater dereinst generalsaniert werden wird, müssen die Repertoirevorstellungen vom großen Haus auf irgendeine, definitiv weniger geräumige Ausweichbühne wandern. Lieber nicht daran denken. Ein Spaß wird das gewiss nicht. Umso spannender, wenn so eine Migration den umgekehrten Weg geht. Claus Guths phänomenale Inszenierung der Händel- Oper Semele – Premiere war zu den Festspiele 2023 im Prinze – darf sich nun in der Staatsoper ausbreiten. Am 25. September ist dort Bühnenpremiere (weitere Vorstellungen: 28.9., 2., 4. und 7. 10.)

Man darf wirklich gespannt sein, wie das Bühnenbild von Michael Levine dort wirken kann, jene glatte, weiße Wedding-Planer-Hölle, aus der sich die Braut Semele (Louise Alder) den Weg buchstäblich frei schlägt, um in Jupiters gefiedert schwarze Welt zu gelangen. Und wie werden sich die Stimmen in dieser Barockoper im großen Opernhaus entfalten können? Für den polnischen Countertenor Jakub Jósef Orliński, der schon bei der Premiere im Prinze den Athamas gesungen hat, wird es das Debüt im Nationaltheater sein. Dass er mit seiner Breakdance-Einlage wieder alle verzückt, steht jedenfalls schon mal fest. Lange nicht mehr zu hören an der Staatsoper war Marina Viotti, die die Juno singt und im Mai 2027 dann die Charlotte in der Neuproduktion „Werther“. Und dass der amerikanische Baritenor Michael Spyres wieder den Jupiter gibt, ist eh die pure Freude.

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Aufbruch auch am Gärtnerplatztheater. Zunächst aber wird der Fundus ausgeräumt. Und weil es am Haus im Glockenbach ja gerne mal blinken darf und die Gewandmacher, Herren- und Damenschneider, Schuhmacher und Modisten dort wahre Könner sind, hoffen die Fans des Kostümverkaufs wieder auf viele Perlen, viel Strass und andere Stoffherrlichkeiten zu moderaten Preisen. Und natürlich haben sie sich den Samstag, 10. Oktober, 10 bis 15.30 Uhr fett im Kalender unterstrichen. Auch wenn oder gerade weil der Eintritt zur Studiobühne kostenlos ist, muss man sich auf alle Fälle Einlasstickets besorgen.

Heiß begehrt: Ausgemusterte Kleidungsstücke aus dem Theaterfundus beim Kostümverkauf am Gärtnerplatztheater. Foto: Catherina Hess

Die Neuzugänge im Fundus kommen von Britta Leonhardt. Die Hamburgerin hat einst ihre Schneiderlehre bei Jil Sander absolviert und dann Kostümdesign studiert. Was ihr, dem Bühnen- und Regie-Team nun zu Gioachino Rossinis Dramma giocoso „Il viaggio a Reims“ – „Die Reise nach Reims“ eingefallen ist, wird man spätestens bei der Premiere am 16. Oktober wissen, die auch eine Münchner Erstaufführung der Oper sein wird. Es sei denn, Dramaturg Christoph Wagner-Trenkwitz plaudert beim „Premierenfieber“ am 30. September (18 Uhr) bereits Entscheidendes aus über diese erste Neuproduktion am Gärtnerplatz der Spielzeit 2026/2027, bei der Dirk Schmeding inszeniert.

Ein großer Spaß aber dürfte diese Ensembleoper in jedem Fall werden, in die Rossini nicht weniger als zehn Hauptrollen hineinkomponiert hat. Sie alle – Bonvivants und Exzentriker aus ganz Europa – versammeln sich im Luxushotel zur „Goldenen Lilie“ des lothringischen Badeortes Plombières, um dann gemeinsam zur Krönung des Franzosen-Königs Karl X. nach Reims zu reisen. Weil es aber schon anno 1825 Transportprobleme gab (keine Pferde), bleiben alle an Ort und Stelle, und ein rauschendes Festbankett beginnt.

Gregor (Nicolas Julius Stegmann) in der neuen Oper „Die Verwandlung“, die am Theater Winterthur Uraufführung hatte und nun als Deutschlandpremiere nach Augsburg kommt. Foto: Jan-Pieter Fuhr

Einer, der nie vom Fleck kam in seinem Leben, ist Gregor Samsa, der in Franz Kafkas Erzählung bekanntlich aus unruhigen Träumen erwacht, um sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt zu finden. Erst vor wenigen Tagen hatte Gordon Kampes Kafka-Vertonung „Die Verwandlung“ am Theater Winterthur Uraufführung. Das Libretto stammt von Philipp Löhle. Die musikalische Leitung hatte Ivan Demidov, der Erste Kapellmeister des Staatstheaters Augsburg. Und auch die Besetzung kam von dort. Was man so hört, war die Kritik ziemlich angetan von dieser neuen Oper, bei der man die Geschichte aus der Perspektive von Gregors Familie und der des Dienstmädchens vermittelt bekommt.

Die Oper wandert nun von der Schweiz nach Augsburg ans Staatstheater. Am 10. Oktober findet dort auf der Bühne im Martini die deutsche Erstaufführung statt.