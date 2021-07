Von Sarah Maderer, München

Bei geschlossenen Augen könnte der Zuhörer glatt vergessen, dass es sich beim dritten Festspielkonzert der Bayerischen Staatsoper um ein Kammerkonzert handelt. "Zweimal Acht" verspricht der Programmtitel und liefert: zwei Kompositionen, acht Musiker; in der Besetzung zwei Quartette, in der Sitzordnung eine sinfonische Einheit. Felix Mendelssohn Bartholdy selbst fordert für sein Streicher-Oktett in Es-Dur, das Eröffnungsstück des Abends: "Dieses Octett muss von allen Instrumenten im Style eines symphonischen Orchesters gespielt werden." Der erste Satz nimmt es damit noch nicht allzu genau, verhält er sich doch stellenweise eher wie ein Violinkonzert, das Konzertmeister Markus Wolf virtuos brillieren lässt. Nach einem zarten, singenden Andante tummeln sich Hexen und Kobolde im luftig-spritzigen Scherzo zusammen. Goethes Walpurgisnachtstraum aus "Faust I" soll den erst 16-jährigen Mendelssohn zu diesem "Wolkenflug und Nebelflor" inspiriert haben, an dessen Ende sich die erste Geige schelmisch davonstiehlt -- "und alles ist zerstoben". Das finale Presto rauscht zunächst als Fuge von den Tiefen in die Höhen, ehe sich alle acht Stimmen im Unisono zusammenfinden und die Schlusstakte wie einen zügellosen Ritt im Gleichschritt bestreiten.

Als der Rumäne George Enescu Anfang des 20. Jahrhunderts sein Oktett für Streicher in C-Dur komponierte, hätte er sich, anders als Mendelssohn vor ihm, an dessen Pionierarbeit orientieren können. Und doch markiert bereits der erste Ton dieser zweiten Konzerthälfte einen Neubeginn. Vier Sätze verschmelzen zu einem, aus der klanglichen Einheit der Musiker wird auch eine kompositorische. Zwar agieren die Einzelstimmen nun eigenständiger, bewältigen die komplex verdichteten Motive - von empfindsam sinnlich bis tänzerisch folkloristisch - dank nicht nachlassender Spannung und guter Kommunikation. Doch dient jedes Einzelgefecht letzten Endes dem kollektiven Triumph. Das Verantwortungsgefühl der acht Akteure für die eigene Stimme lässt diese Kammermusik so klingen, als spiele ein ganzes Sinfonieorchester.