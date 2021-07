Das internationale "Bayerische Outdoor Filmfestival (BOFF)" startet nach rund einem Jahr pandemiebedingter Pause in eine neue Saison und macht wieder Station im Neuen Rottmann in München. Sieben Outdoor-Filme stehen am 21. und 22. Juli sowie am 5. August auf dem Programm. Der Film "Heinz Zak - ein Leben für die Freiheit" über den österreichischen Kletterer, Fotografen und Slackliner wird gezeigt. Außerdem werden die Zuschauer die Möglichkeit bekommen, den Abenteuer-Reisefilm "Patagonia Wild" über eine Münchner Familie anzuschauen, die eineinhalb Jahre mit ihrem selbstgebauten Allradfahrzeug in Südamerika unterwegs war. Und es gibt die Gelegenheit, am 21. und 22. Juli live mit Sabine Armsen über ihre Reise nach Südamerika zu sprechen. Infos zum Programm unter boff-film.com.