Von Sebastian Krass

"In München daheim, in Deutschland zu Hause": Mit diesem Slogan beschreibt sich die Bayerische Hausbau auf ihrer Homepage. Bald wird der Slogan nicht mehr aktuell sein. "In Pullach daheim, in Deutschland zu Hause", müsste es vom 1. Oktober 2023 an heißen. Denn das traditionsreiche Münchner Immobilienunternehmen verlegt seinen Sitz in die Gemeinde im Landkreis München, wo die Gewerbesteuer nur gut halb so hoch ist. Entsprechende Informationen der Süddeutschen Zeitung bestätigt eine Sprecherin der Hausbau. "Wie der weit überwiegende Teil unserer Mitbewerber, die diesen Schritt bereits lange vor uns vollzogen haben, profitieren wir dabei von den steuerlichen Vorteilen, die die Münchner Umlandgemeinden bieten", schreibt sie auf Anfrage.