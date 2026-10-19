Vielleicht tanzt man im Himmel Zwiefachen. Das scheint nicht unplausibel zu sein, jedenfalls wenn man sich auf Andreas Begerts „Bayerische Friedenssymphonie“ einlässt. Das fällt leicht, denn das Stück zeichnet zwar ein erschütternd realistisches Bild von Kriegsleid, ist aber auch ein vor Leben übersprudelnder Chor- und Orchesterblockbuster. Die Uraufführung reißt mit – als Musik mit einer bewusst in der Schwebe gehaltenen Botschaft.