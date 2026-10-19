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Uraufführung im Herkulessaal„Bayerische Friedenssymphonie“: Wenn die Gefallenen den Zwiefachen tanzen

Lesezeit: 2 Min.

Das Publikum steht und jubelt: Die Uraufführung der „Bayerische Friedenssymphonie“ von Andreas Begert im Herkulessaal kam bestens an.
Das Publikum steht und jubelt: Die Uraufführung der „Bayerische Friedenssymphonie“ von Andreas Begert im Herkulessaal kam bestens an.
Foto: Chris Hartlmaier

Andreas Begerts „Bayerische Friedenssymphonie“ ist weit mehr als Antikriegsmusik. Im Herkulessaal verbreitet der Komponist vorsichtigen Jenseits-Optimismus.

Kritik von Paul Schäufele

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Vielleicht tanzt man im Himmel Zwiefachen. Das scheint nicht unplausibel zu sein, jedenfalls wenn man sich auf Andreas Begerts „Bayerische Friedenssymphonie“ einlässt. Das fällt leicht, denn das Stück zeichnet zwar ein erschütternd realistisches Bild von Kriegsleid, ist aber auch ein vor Leben übersprudelnder Chor- und Orchesterblockbuster. Die Uraufführung reißt mit – als Musik mit einer bewusst in der Schwebe gehaltenen Botschaft.

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