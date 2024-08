Die Bayerische Architektenkammer will bis 2031 klimaneutral arbeiten und damit Vorbild für eine Branche sein, die für 40 Prozent der CO₂-Emissionen verantwortlich ist. Wie der Wandel gelingen soll und was sich andere Betriebe dabei abschauen können.

Interview von Bernd Kastner

Bau und Nutzung von Gebäuden verursachen viel Treibhausgas, der Sektor ist bundesweit für rund 40 Prozent der CO₂-Emissionen verantwortlich. Die Bayerische Architektenkammer will gegensteuern: 2019 hat sie beschlossen, innerhalb von zwölf Jahren CO₂-neutral zu werden. Bis 2031 will die Kammer nicht allein ihre beiden Gebäude in Neuhausen, den denkmalgeschützten Littmann-Bau und das 2002 errichtete Haus der Architektur, energetisch optimieren. Sie will die Idee der Klimaneutralität in die gesamte Branche tragen.