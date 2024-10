Von Yvonne Poppek

Wohin man auch blickt, es wird eng. In Berlin drohen der Kultur Kürzungen von zehn Prozent, also von mehr als 100 Millionen Euro. Münchens Kulturinstitutionen sollen 2025 16,8 Millionen Euro einsparen, was etwa neun Prozent bedeutet. Aber auch in Städten wie Nürnberg oder Ingolstadt sind die Kassen nicht mehr gut gefüllt. Die Haushaltskonsolidierung ist deshalb auch das Thema, mit dem sich der neue Ingolstädter Kulturreferent Marc Grandmontagne befassen muss. Harte Kämpfe habe man ihm prognostiziert, sagte er. Und auch Nürnbergs Kulturbürgermeisterin Julia Lehner sprach davon, dass es „überhaupt ein Wunder ist, dass es das Kulturreferat noch gibt und diese Kulturlandschaft.“