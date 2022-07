"Ich bin in der Akademie Persona non grata"

Von Sabine Reithmaier

Die Bayerische Akademie der Schönen Künste (BADSK) kommt nicht gern ins Gerede. Doch in den vergangenen Jahren fällt die "Oberste Pflegestelle der Kunst", als die sie der Freistaat 1948 ins Leben rief, mit schöner Regelmäßigkeit weniger durch ihre oft ausgezeichneten Veranstaltungen auf als durch Zwist in den eigenen Reihen. Der jüngste Abschnitt im Kapitel "Interne Streitigkeiten" hat der Komponist Moritz Eggert eingeleitet, als er am 14. März auf Facebook einen Programmvorschlag für ein Friedenskonzert der Akademie mit ukrainischen und russischen Komponisten kritisierte.

Katja Schaefer, die Generalsekretärin der Akademie, hatte Rodion Schtschedrin als Moderator vorgeschlagen. Eggert, Präsident des deutschen Komponistenverbands und Professor an der Münchner Musikhochschule, fand die Idee unmöglich, ausgerechnet den als Putin-Freund geltenden Komponisten aufs Podium zu setzen. "Ich bin immer wieder ,begeistert' , wie sensibel und einfühlsam die BADSK auf Zeitthemen reagiert", schrieb Eggert auf Facebook.

Die Musikabteilung reagierte verärgert auf diesen Post, waren die Programmvorschläge doch Inhalt einer internen, vertraulichen E-Mail. Anfang Mai lud die Musikabteilung daher zu einer außerordentlichen Sitzung. Wichtigster Tagesordnungspunkt: "das Verhalten des Mitglieds Moritz Eggert". Fünf der insgesamt 30 ordentlichen Mitglieder folgten der Einladung von Musikabteilungsdirektor Nikolaus Brass, auch Akademiepräsident Winfried Nerdinger und die Generalsekretärin waren mit dabei. Geschlossen missbilligten sie die Indiskretionen als "Schädigung der Arbeit und des Ansehens der Akademie". Und stimmten zu, dass Eggert künftig nur noch die Informationen erhält, die gemäß Satzung und Geschäftsordnung allen Mitgliedern zugehen müssen.

In der Causa Mauser prangerte Eggert den kollektiven Täterschutz an

Man habe ihn aus der kompletten Kommunikation der Akademie ausgeschlossen, sagt Eggert am Telefon. Möglich ist das durch die Geschäftsordnung, die sich die Institution im Mai 2020 gegeben hat. Laut Paragraf 2 sind die Inhalte der Sitzungen, Sitzungsunterlagen und der Sitzungsverlauf vertraulich zu behandeln, um einen "offenen, vielfältigen und auch kontroversen Diskurs" zu gewährleisten. Dies gilt auch für Sitzungsprotokolle (§ 4). Verstößt ein Mitglied dagegen, kann es für bis zu drei aufeinanderfolgende Sitzungen ausgeschlossen werden, erhält keine Einladungen oder Protokolle zugeschickt.

Die Mitglieder wurden nicht gefragt, als es um die Einführung dieser Geschäftsordnung ging. Einstimmig beschlossen hat sie laut Nerdinger das Direktorium, also seine Person und die fünf Abteilungsleiter. Einer davon, der damalige Direktor der Literaturabteilung, Georg M. Oswald, ist im Mai 2021 mit fünf weiteren Schriftstellern aus der Akademie ausgetreten. Auslöser war ein SZ-Gespräch mit Nerdinger, in dem dieser die staatliche Corona-Politik im Kulturbereich kritisierte. In diesem Zusammenhang kritisierte Oswald, ebenfalls in einem SZ-Interview, das hoheitliche Amtsverständnis des Präsidenten scharf.

Auch die Schriftstellerin Petra Morsbach warf jüngst in einem Artikel in der FAZ der Akademie "Autoritarismus im Gewand der repräsentativen Demokratie" vor. Der Präsident erlasse ohne Vorschlag und Debatte Restriktionen, zu denen er sich legitimiert fühle, weil er gewählt sei, schrieb die Schriftstellerin. Den Ausschluss des Komponisten Eggert hält sie für "einen furchterregenden Sündenfall". Die Begründung, Eggert habe Interna "stark vergröbernd und verzerrt" wiedergegeben und "dem Ansehen [der Institution] geschadet", stammt für sie "aus dem Vokabular der Zensoren von Kuba bis China und führt in Russland zur Verhaftung von Leuten, die "Krieg" statt "Spezialoperation" gesagt haben".

Neuerlicher Streit entzündet sich am Vorschlag der Generalsekretärin, einen Putin-nahen Moderator einzuladen

Die Wurzeln des großen Zorns auf Eggert reichen allerdings weiter zurück. Mit seinen oft provokanten Texten im "Bad Blog of Musick", einem Blog, den er für die Neue Musikzeitung betreibt, hat er die Institution schon öfter provoziert, besonders in der Zeit, als es der Akademie schwerfiel, sich von ihrem ehemaligen, wegen sexueller Übergriffe verurteilten Musikdirektor Siegfried Mauser zu distanzieren. Drei Gerichtsinstanzen wartete die Akademie ab, bevor die Musikabteilung auf Druck ihres Mitglieds Brigitte Fassbaender im Oktober 2019 entschied, über ein Ausschlussverfahren abstimmen zu lassen, dem Mauser in letzter Sekunde durch einen freiwilligen Austritt zuvorkam. Eggert prangerte in diesen Monaten vor allem den kollektiven Täterschutz an, denn eine Reihe von Mitgliedern, ausschließlich Männer, stellten sich hinter Mauser, bezweifelten unterschwellig die Glaubwürdigkeit der Frauen. "Das ist natürlich extrem schlecht angekommen, seither bin ich in der Akademie Persona non grata", sagt Eggert.

Dass er sich zu dem Eintrag auf seiner Facebook-Seite "in einem charakterlich äußerst schwachen Moment" hat hinreißen lassen, bedauert der Komponist. Doch er habe bereits früh intern kundgetan, dass er Schtschedrins Auftritt für eine ganz schlechte Idee halte, sagt er. Später auf Facebook habe er nur noch einmal unterstrichen, für wie "bescheuert" (Eggert) er die Idee halte. In seinem Blog "Bericht für eine (Bayerische) Akademie" vom 2. Mai entschuldigt er sich zwar dafür, provoziert aber weiter, attackiert die Geheimhaltungsbemühungen der Akademie und würde es, so schreibt er in einer Mail, auch begrüßen, "wenn das Kultusministerium die Förderung dieses Mausoleums hinterfragen würde".

Ein besonderer Dorn im Auge ist ihm die Vergabe der sogenannten Oberfranken-Mittel der Friedrich-Baur-Stiftung. Die Stiftung mit Sitz in Oberfranken unterstützt seit 1953 die Akademie mit einem Fünftel der Erträge aus dem Stiftungsvermögen, die Zuweisungen leisten also einen wesentlichen Beitrag zu deren Gesamtfinanzierung. "Im Durchschnitt sind es jährlich circa 170 000 Euro", teilt Georg von Waldenfels, bayerischer Ex-Finanzminister und Vorsitzender der Baur-Stiftung, mit. Die Summen seien schwankend und auch davon abhängig, "ob wir Oberfrankenprojekte finanzieren können oder nicht". 2006 habe sich die Stiftung entschieden, einen eigenen Oberfrankenetat zu etablieren. Daraus finanziert wird auch das Festival "Lied & Lyrik", das die Stiftung alle zwei Jahre in Kooperation mit der Akademie veranstaltet.

Die Akademie will die Vergabe des Oberfrankenetats neu ordnen

Für Eggert handelt es sich um ein "Privatfestival der Generalsekretärin". Die meisten Mitglieder wüssten nichts von der Möglichkeit, Vorschläge einzureichen, sagt er, die Abteilungen seien nicht involviert. Zudem würden Auftritte von Künstlern dort deutlich besser honoriert als in der Akademie selbst. Waldenfels wertet Eggerts Angriffe als "privaten Kleinkrieg gegen die Akademie", den er an Etat-Fragen festmache. Bereits im März habe es diesbezüglich einen Termin mit Eggert und Petra Morsbach gegeben. "Ganz augenscheinlich kann oder will er die Thematik der Oberfrankenmittel nicht verstehen."

Die Akademie jedenfalls ist entschlossen, die Planung der Vergabe des Oberfrankenetats neu zu ordnen. Bislang habe es zwar Programmabsprachen gegeben, sagt Direktor Nikolaus Brass, die Musikabteilung sei auch eingebunden gewesen. Doch er wünsche sich Input von allen Abteilungen. Daher hat er vorgeschlagen, ein übergreifendes Oberfranken-Gremium zu bilden, zu dem jede Abteilung zwei Mitglieder entsendet. "Ich würde mir ein Format vorstellen, in dem Film, Literatur, Kunst, Musik zusammenwirken", sagt Brass.

Die Wahl für die Abgesandten der einzelnen Abteilungen läuft gerade. Und Moritz Eggert kandidiert.

Am Donnerstag, 7. Juli, 17 Uhr, findet die "Öffentliche Jahressitzung" der Bayerischen Akademie der Schönen Künste statt, in der Akademie der Wissenschaften, Alfons-Goppel-Straße 11, Eintritt frei.