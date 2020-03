Stadtplanung in Zeiten der Krise zu betreiben, stellt die Behörde von Stadtbaurätin Elisabeth Merk vor große Herausforderungen. Man sei bestrebt, die Verfahren zügig weiterzutreiben, teilt das Stadtplanungsreferat mit. Dies hänge jedoch stark von unterschiedlichen Faktoren ab, die derzeit nicht absehbar sind: Krankheiten, Dienstabwesenheiten, Quarantäne von Mitgliedern der Verwaltung als auch aller weiteren Planungsbeteiligten, wie Architektenbüros und Investoren. Alle Bauplanungen, an denen die Öffentlichkeit beteiligt werden muss, würden aber fortgesetzt und entsprechend vorbereitet, um dann zügig weiter betrieben zu werden.

Auch im Bereich der Lokalbaukommission, bei der alle Bauanträge eingereicht werden müssen, versuche man die Bearbeitung soweit wie möglich zu gewährleisten. "Dafür setzen wir Prioritäten, um Schaden von uns und von unseren Antragstellern und damit in der Folge auch für die Münchner Wirtschaft und die Bevölkerung abzuwenden", teilt das Planungsreferat mit. Daneben habe man auch als Baupolizei wichtige Aufgaben, die selbst bei einer Verschärfung der Pandemie nicht einfach abgeschaltet werden können. Das bedeutet zum Beispiel Unterstützung für Dienststellen, die unmittelbar mit der Errichtung von Notbauten befasst sind.

Publikumsverkehr gibt es bis zum 19. April im Planungsreferat zunächst keinen mehr. Das Beraterzentrum der Lokalbaukommission ist derzeit über Telefon und per E-Mail erreichbar. Die Auslegungsräume für Bebauungspläne und Flächennutzungspläne im Erdgeschoss des Hochhauses an der Blumenstraße 28 b sind noch zu den bekannten Zeiten geöffnet.

Ziel sei es, handlungsfähig zu bleiben, obwohl vorerst eine Vielzahl von Terminen und Veranstaltungen nicht stattfinden. Es wurde bereits ein Krisenstab eingerichtet, in dem die Führungsebene täglich die Lage bewertet und entsprechende Maßnahmen ergreift: "Wir sind im Dienst."

Zur Zeit läuft zum Beispiel das Planungsverfahren für eines der größten Bauprojekte der Stadt. In unmittelbarer Nähe der Friedenheimer Brücke soll der Flächennutzungsplan für das Areal der Paketposthalle geändert werden. Dort sind unter anderem zwei Hochhäuser mit jeweils 155 Meter Höhe vorgesehen. Dazu müssen Organisationen, Verbände und Verwaltungsdienststellen ihre Stellungnahmen innerhalb einer bestimmten Frist abgeben. Der Landtagsabgeordnete Robert Brannekämper (CSU) hat Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) aufgefordert, das Verfahren zu stoppen. Es sei für ihn gänzlich unverständlich, so Brannekämper, dass in einer schwerwiegenden Krisensituation "sozusagen handstreichartig ein mehr als zweifelhaftes Verfahren zur Schaffung von Baurecht" in Gang gesetzt werde. Für die Stadtgesellschaft gebe es im Moment viel elementarere Themen. Brannekämper ist einer der schärfsten Kritiker der geplanten Hochhäuser. Auch fachlich habe das Verfahren für "diese städtebaulichen Parasiten" keinen Sinn, heißt es im Schreiben an den OB.

Im Planungsreferat hält man nichts davon, in diesem Fall und bei anderen Verfahren voll auf die Bremse zu treten. Allerdings werde mit den gesetzlichen Fristen angesichts der Corona-Krise großzügig umgegangen. Das bedeute, dass bei denjenigen Dienststellen, von denen noch keine Stellungnahme vorliege, nachgefragt werde. Die Zeitpläne würden entsprechend angepasst, so das Referat.