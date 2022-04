Von Andreas Schubert

München ist eine Stadt der Baustellen. Und diese wirken sich in sehr vielen Fällen auch auf den Straßenverkehr aus. Gerade in den vergangenen Jahren mussten Verkehrsteilnehmer mit zahlreichen aufgerissenen Straßen und Sperrungen zurechtkommen, sei es die nun abgeschlossene Sanierung der Paul-Heyse-Unterführung oder die Leitungsarbeiten der Stadtwerke. Damit nicht im gesamten Stadtgebiet gleichzeitig gebaut wird und der Verkehr vollends zum Erliegen kommt, koordiniert die Stadt die einzelnen Baustellen miteinander. Von Mai an soll dies nun besser funktionieren: Die Baustellenkoordination wird vom Baureferat ins Mobilitätsreferat verlegt. Dieses hat ein neues Baustellenmanagement entwickelt, mit dem die Vielzahl großer Infrastrukturmaßnahmen in München und ihre Auswirkungen auf den Verkehr künftig digital geplant und frühzeitig gesteuert werden können.

Jedes Jahr stellt die Verwaltung mehr als 40 000 Bescheide rund um das Thema Baustellen aus, zum Beispiel Erlaubnisse oder Verlängerungen. Künftig werden Planungen für große Baumaßnahmen - zum Beispiel Gleis- und U-Bahnbau, Fernwärmeleitungen, Kanalbaumaßnahmen, Tunnel- und Brückenbauten und Straßenumgestaltungen - bereits ganz zu Beginn der jeweiligen Projektplanungen, also bis zu vier Jahre vor dem Baustart, diskutiert und aufeinander abgestimmt. Dies wird durch eine neue digitale Baustellenkarte unterstützt, in die große Maßnahmen eingetragen werden.

Zum Start des neuen Baustellenmanagements wird sich dessen Fokus auf die Innenstadt, besondere Bauprojekte im ganzen Stadtgebiet und das Hauptstraßennetz richten. Vom kommenden Sommer an soll dann eine Karte des Mobilitätsreferats mit allen aktuellen Baustellen innerhalb des Mittleren Rings und entlang des Hauptstraßennetzes von jedermann im Internet abrufbar sein.