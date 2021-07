Alles muss raus? Rund um den Hauptbahnhof wird gerade viel gebaut - am Bahnhof selbst, aber zum Beispiel auch an den Trambahngleisen.

Obwohl derzeit an nur 70 Stellen in der Stadt gegraben wird, fühlt es sich in diesem Jahr besonders schlimm an. Denn es sind viele neuralgische Orte betroffen. Wo der Verkehr besonders stockt.

Von Andreas Schubert

Sommer, Sonne, Staugefahr: Wenn sich viele Münchner während der großen Ferien in den Urlaub verabschieden, legen die Bauarbeiter in der Stadt traditionell erst recht los. Sie reißen Straßen auf, verlegen Leitungen oder Trambahngleise. Und wer mit dem Auto in der Innenstadt unterwegs ist, merkt in der Regel schnell, dass dies keine gute Idee ist. Denn auch wenn in den Ferien weniger Verkehr herrscht, ist immer noch ausreichend viel los, dass es an bestimmten Stellen ordentlich stockt.

Gefühlt sind es dieses Jahr so viele Baustellen im öffentlichen Raum wie schon lange nicht mehr. Und doch nennt das Baureferat "nur" 1180 Baustellen für dieses Jahr. 2020 waren es deutlich mehr, nämlich 1500. Aktuell sind es rund 70, viele "Sommerbaustellen" wurden schon vor den großen Ferien eröffnet. Dass die Menschen das Gefühl haben, heuer sei es besonders schlimm, liegt daran, dass gerade an neuralgischen Stellen gebuddelt wird. An die schon länger laufenden Baustellen am Sendlinger-Tor-Platz (noch bis Mitte 2022), an der Ludwigsbrücke (bis 2022) und am Altstadtring (bis 2024) haben sich Verkehrsteilnehmer mit Ortskenntnis längst gewöhnt.

‹ › In der Schwanthaler- und der Bayerstraße wird derzeit besonders viel gebaut. Viele Straßen sind deshalb gesperrt oder nur noch einspurig befahrbar. Bild: Friedrich Bungert

‹ › Warum so viel gebaut wird? Weil große Teile der Infrastruktur noch aus den 1970er Jahren stammen. Trambahngleise müssen beispielsweise erneut werden. An anderen Stellen verlegen die Stadtwerke neue Leitungen, etwa für Fernwärme oder -kälte. Bild: Friedrich Bungert

‹ › Für Kinder (und so manche Erwachsene) ist das alles ein höchstspannendes Spektakel. Aus dem wartenden Auto heraus dürften sich nur wenige über all die Baustellen freuen. Dabei gibt es wirklich viel zu sehen. Bild: Friedrich Bungert

‹ › Wo jetzt genau lang? Die Orientierung ist gerade wirklich nicht einfach. Für manche Straßen gelten nun Einbahnregelungen für Autos, aber nicht für Radfahrer oder Fußgänger. Da hilft nur: Auf die Schilder schauen, die gelben Linien beachten, Rücksicht nehmen. Bild: Friedrich Bungert

‹ › Für die MVG sind die Baustellen übrigens auch kein Spaß. Die Busliinien müssen teils ausweichen und stecken ebenso im stockenden Verkehr fest. Noch gebe es aber keine großen Verspätungen, heißt es. Bild: Friedrich Bungert Wird geladen ...

Im Bahnhofsviertel allerdings ist nun eine Art Bermudadreieck aus mehreren Baustellen entstanden: Wer sich mit einem motorisierten Fahrzeug hierher verirrt, ist hoffnungslos verloren. Seit 5. Juli verlegen die Stadtwerke in der Bayerstraße neue Trambahngleise. Diese Arbeiten sollen noch mindestens bis 19. September dauern. Da die Bayerstraße zwischen Mitterer- und Martin-Greif-Straße stadtauswärts eine Einbahnstraße ist, wird der Verkehr in die Gegenrichtung über die Schwanthalerstraße umgeleitet. Dazu zählen auch die Ersatzbusse der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), die anstelle der vorübergehend stillgelegten Tramlinien 18 und 19 fahren.

Doch auch in der Schwanthalerstraße ist eine Baustelle - hier verlegen die Stadtwerke einen Fernwärme-Hausanschluss, das heißt: Bis Ende Juli 2021 bleibt zwischen Hermann-Lingg-Straße und St.-Paul-Straße stadtein- und auswärts je eine Fahrspur neben der Baustelle übrig. Gerade am Morgen bremst dies den Verkehr aus und somit auch die Busse der MVG. Dort ist zu hören, dass es bisher noch keine Erkenntnisse zu - wahrscheinlichen - Verspätungen auf den Ersatzlinien gebe.

Herausfordernd für alle Verkehrsteilnehmer, Radfahrer mit eingeschlossen, ist auch bereits schon seit dem Frühjahr die Situation in der Paul-Heyse-Straße: Zwischen Schwanthaler - und Landwehrstraße arbeiten die Stadtwerke an Strom- und Fernwärme- beziehungsweise Fernkälteleitungen. Richtung Paul-Heyse-Unterführung ist die Straße deshalb noch bis Mitte September eine Einbahnstraße. In der Unterführung selbst wird noch bis mindestens Ende dieses Jahres gewerkelt, weshalb dort Richtung Süden noch immer eine Einbahnregelung gilt - nur Radfahrer und Fußgänger können die Röhre in beiden Richtungen passieren. Die Arbeiten ziehen sich deshalb hin, weil dort gleich mehrere Gewerke erledigt werden. Nach Leitungsarbeiten durch die Stadtwerke werden noch neue Wandverkleidungen und eine neue Beleuchtung in der lange Zeit als "Schandfleck" verschrieenen Unterführung angebracht.

Direkt am Hauptbahnhof wird ebenfalls noch immer gearbeitet. Am Bahnhofplatz bauen die Stadtwerke ein drittes Trambahngleis, weshalb in Richtung Norden weder Radler noch Autofahrer passieren können. Schlechte Nachricht für Letztere: Auch wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, bleibt ihnen die Durchfahrt gen Norden künftig verwehrt. Dauerhaft ist zudem geplant, den Bahnhofplatz nach Fertigstellung des neuen Empfangsgebäudes des Hauptbahnhofs (nach bisherigem Stand 2028) komplett für den motorisierten Individualverkehr zu sperren, um so unter anderem für Bahnreisende mehr Aufenthaltsqualität und eine Art einladendes Eingangsportal zur Innenstadt zu schaffen.

Immerhin geht es bald in der angrenzenden Prielmayerstraße weiter. Dort haben sich die Gleisarbeiten verzögert, weil es bei einer Unterführung am Karstadt-Gebäude statische Probleme gegeben hatte. Nach Auskunft der MVG soll der Trambetrieb voraussichtlich Mitte August wieder anlaufen. Wer sich einen kompletten Überblick über alle Baustellen im Stadtgebiet verschaffen will, dem sei ein Blick auf die Homepage der Stadt (muenchen.de/baustellen) und der Stadtwerke (swm-infrastruktur.de/online-services/baustellen) empfohlen. Das Baureferat aktualisiert wöchentlich die Baustellensituation mit Zeitangaben, sofern diese möglich sind.

Dass in jüngster Zeit so viel gebuddelt wird, liegt auch daran, dass große Teile der Infrastruktur in den 1970er Jahren entstanden sind und nun erneuert werden müssen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) erklärte am vergangenen Dienstag in einem Interview bei München TV, man mache das alles nicht, "weil wir das so spaßig finden, den Verkehr aufzustauen, sondern weil's halt gemacht werden muss."