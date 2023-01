Wo es für Münchner Autofahrer in diesem Jahr eng wird

Am Sendlinger Tor wird es auch in diesem Jahr eng für die Autofahrer.

Von Andreas Schubert

Es vergeht kein Jahr, in dem in München nicht an unzähligen Baustellen gearbeitet wird. Straßen müssen erneuert, Leitungen verlegt, Häuser errichtet werden. Vielerorts kommt es deshalb zu Einschränkungen des Straßenverkehrs, das betrifft vor allem die Autofahrer. Obwohl auch Fußgänger und Radler mit Behinderungen rechnen müssen, ist für sie das Passieren einiger Baustellen möglich. Das Mobilitätsreferat hat die Baustellenkoordination im vergangenen Jahr übernommen. Die Abteilung achtet darauf, dass nicht zu viele Baustellen gleichzeitig geplant sind und der Verkehr nicht vollends zum Erliegen kommt. Dennoch lassen sich Behinderungen und Staus nicht vermeiden, vor allem auf viel befahrenen Strecken wie dem Mittleren Ring. Manche Termine stehen im Detail noch nicht fest, dennoch lässt die Liste des Mobilitätsreferats erahnen, dass auch im Jahr 2023 wieder einiges auf die Münchnerinnen und Münchner zukommt - eine Auswahl.