Essay von Linus Freymark

Was funktioniert derzeit eigentlich noch in dieser Stadt? Der Flugsimulator ist es schon mal nicht. Schade, um dem Baggerbrummen zu entschweben, das derzeit an so vielen Ecken dröhnt, wäre eine virtuelle Runde im Segelflieger genau das Richtige. Kein Motorenlärm, kein Baustellenkrach. Einfach nur schauen, staunen, schweben. Aber nichts da: Der Segelflugsimulator im Deutschen Museum ist geschlossen, aus „betrieblichen Gründen“.