Eine hübschere Paul-Heyse-Unterführung - und vielleicht sogar schon der erste Teil eines Radschnellweges: Im neuen Jahr wird in München so einiges gebaut. Ein Überblick über die wichtigsten Projekte.

Von Andreas Schubert

Die Münchner sind es gewohnt, dass Baustellen in der Stadt den Verkehr ausbremsen. Seien es öffentliche Bauarbeiten im Straßennetz, private oder welche der Stadtwerke München: Alle großen Bauvorhaben werden beim Baureferat angemeldet und dort koordiniert, damit nicht alles gleichzeitig stattfindet und der Verkehr nicht mehr belastet wird als unbedingt nötig. Dieses Jahr besteht nach Angaben der Behörde so viel Abstimmungsbedarf, dass sie in vielen Fällen genaue Bauzeiten und etwa Bauarbeiten, die in der zweiten Jahreshälfte stattfinden, noch nicht veröffentlicht. Fest steht schon jetzt: Auch dieses Jahr müssen sich sowohl Autofahrer als auch Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs auf Behinderungen einstellen - sowohl wegen neuer, als auch wegen schon länger laufender Bauarbeiten. Das zeigt ein erster Überblick über ausgewählte Projekte.