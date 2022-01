Von Andreas Schubert

Seit einigen Jahren bin ich in München nur noch sehr selten mit dem Auto unterwegs. Das hat neben dem Klimaschutz auch noch ganz banale Gründe: Einen Parkplatz bekommt man in bestimmten Gegenden ohnehin kaum, außerdem ist man wegen der häufigen Staus mit dem Rad schneller unterwegs. Okay, im Winter fahre ich seltener Rad, dafür umso öfter mit dem Bus - und der bleibt leider auch oft im Stau stecken.

Das liegt nicht zuletzt an den vielen Baustellen im Stadtgebiet. Die Arbeiten an der Ludwigsbrücke bremsen den Verkehr entlang der Isar nun schon eine Weile aus und werden dies auch 2022 tun. U-Bahn-Passagiere müssen sich von März bis Juni auf den Linien U3 und U6 auf längere Reisezeiten gefasst machen, weil die Stadtwerke die Gleise erneuern. Erstmals seit über einem Jahrzehnt entsteht in der Stadt eine neue U-Bahn-Strecke von Laim bis Pasing, wo Radler und Fußgänger heuer auch eine neue Brücke am Bahnhof bekommen. Weil auch die Deutsche Bahn in Haidhausen neue Brücken baut, wird es sowohl für deren Passagiere als auch für Autofahrer Einschränkungen geben.

Aber so ist das nun einmal in einer Stadt wie München: Vieles verändert sich ständig (SZ Plus) - und das ist auch gut so, auch wenn die ständigen Baustellen manchmal ganz schön nerven können.

Corona dünnt die Eltern-Kontakte aus Sieben von zehn Kindern gehen gerne in ihre Kita. Die jährliche Umfrage des Bildungsreferats unter den Erziehungsberechtigten ergibt aber auch, dass der Pandemie-Alltag den Austausch zwischen Kita und Eltern erschwert hat. Zum Artikel

Wohin mit dem Christbaum? Der Abfallwirtschaftsbetrieb München bietet zahlreiche Sammelstellen an. Wer kreativer sein will, kann seinen Baum auch in der Küche verwerten - dafür ist aber ein Gehölz aus Bio-Anbau zu empfehlen. Zum Artikel

Autofreie Wochenenden und Tempo 30 fürs Bahnhofsviertel Die demokratischen Fraktionen und Gruppierungen im Stadtrat fordern eine ansprechendere Gestaltung rund um den Hauptbahnhof und Konzepte, die weit über Hygiene und mehr Begrünung hinausgehen. Zum Artikel

Mann rast im Lamborghini mit Tempo 150 durch München Erst an einer roten Ampel an der Kreuzung zum Frankfurter Ring hält die Polizei den Fahrer auf. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens. Zum Artikel

