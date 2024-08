Die Spielstadt Mini- München feiert dieses Jahr ihren 45. Geburtstag. Alle zwei Jahre dürfen Kinder dort wochenlang üben, wie eine richtige Stadt funktioniert. An Beschäftigung mangelt es dort nicht: An einem Tag können sie zum Beispiel studieren und am nächsten Tag Taxifahrerin werden – realitätsnäher geht es kaum. Man kann auch Müllmann werden oder Stadtrat, ja sogar Oberbürgermeisterin. Wer’s mag, für den oder die ist es das Höchste. Die wirklich, wirklich wichtigen Jobs aber – Influencerin, Youtuber, Tiktoker, fehlen derzeit noch, kommen aber sicher irgendwann noch dazu.

Doch das Angebot hat bei vielen Eltern für Unmut gesorgt: Warum dürfen ihre verwöhnten Gören so viel Spaß haben und die Großen müssen sich langweilen? Weil die Stadt die Sorgen ihrer Bürger stets sehr ernst nimmt, haben die Erwachsenen im Verwaltungsapparat zu den ohnehin schon vielen Baustellen in der Stadt noch den ultimativen Abenteuerspielplatz „Maxi-München“ geschaffen.

Und siehe da: Zwischen Aubing und Zamdorf wird es auf Münchens Straßen derzeit garantiert nie fad. Das Baureferat hat mit Unterstützung der Deutschen Bahn und der Stadtwerke dazu eigens im gesamten Stadtgebiet neue Hindernisparcours installiert, mit großer Kreativität Irrpfade, Barrikaden und Umwege ausgeheckt und einen fast schon gruseligen Schilderwald gepflanzt.

Für Fortgeschrittene gibt es eine erweiterte Spielversion: mit S-Bahn

Die Liste der Spielstationen ist lang. Sei es in der Fürstenrieder Straße, am Altstadtring, in der Lindwurmstraße, Balanstraße und so fort: Die Stationen verfügen jeweils über spezielle Rätselelemente mit den zentral zu lösenden Fragen: Wann, wo und wie komme ich weiter? Neben dem Spaß am Abenteuer sollten Teilnehmer auch Improvisationstalent und Geduld mitbringen.

Um auch dem digitalen Zeitalter gerecht zu werden, stellt das Mobilitätsreferat online eine sogenannte Baustellenkarte zur Verfügung, die den Rätselnden Hinweise auf das jeweilige Geschehen gibt, sich mit Auflösungen aber zwecks der Spannung zurückhält.

Doch wieder einmal sind die Kinder im Nachteil: Während für Mini-München bereits Mitte August wieder Schluss ist, ist Maxi-München ein unendlicher Spaß, zu dem täglich neue Levels hinzukommen. Für noch mehr Überraschungen und Nervenkitzel gibt es eine um die S-Bahn erweiterte Spielversion. Doch die ist wirklich nur etwas für Fortgeschrittene und soll schon so manchen überfordert haben.