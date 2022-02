Gegen Mittag ist am Dienstag ein Arbeiter in Berg am Laim in eine etwa acht Meter tiefe Baugrube gestürzt. Der Mann wurde nach Angaben der Berufsfeuerwehr dabei schwer verletzt. Der Arbeitsunfall ereignete sich auf einer Baustelle an der Helmut-Dietl-Straße in der Nähe des Ostbahnhofs. Arbeitskolleginnen und -kollegen des Mannes beobachteten laut Feuerwehr, wie der 30-Jährige plötzlich über eine Betonkante schritt und in die Tiefe fiel. Beim Anruf in der Integrierten Leitstelle schilderten sie den Unfall, worauf der Disponent rund 30 Einsatzkräfte alarmierte.

Durch eine gute Einweisung konnten die Feuerwehrleute das Unfallopfer schnell finden und medizinisch erstversorgen. Mit dem Baukran und einer Trage befreiten sie den Patienten aus dem etwa einen Meter breiten Schacht. Ein Rettungsdienst-Team transportierte den Schwerverletzten in den Schockraum einer Münchner Klinik. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei.