Ein 43 Jahre alter Arbeiter aus Bremen ist am Samstag auf einer Baustelle im Münchner Norden tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 11 Uhr mit einem Gabelstapler auf einem Betriebsgelände im Stadtbezirk Milbertshofen-Am Hart unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge mit der ausgefahrenen Hubeinrichtung eine Stahlzwischendecke streifte und nach links umkippte.

Da der Mann offensichtlich nicht angeschnallt war, fiel er dabei aus der Kabine und wurde zwischen dem Dach des Gabelstaplers und dem Betonboden eingeklemmt. Kollegen verständigten den Notruf und befreiten den 43-Jährigen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, starb dort aber wenig später.

Das für Betriebsunfälle zuständige Kommissariat der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.