Zum Hauptinhalt springen

Münchner NordenArbeiter von Gabelstapler eingeklemmt und tödlich verletzt

Der verunglückte Arbeiter wird noch in ein Münchner Krankenhaus gebracht, erliegt dort aber seinen schweren Verletzungen (Symbolfoto).
Der verunglückte Arbeiter wird noch in ein Münchner Krankenhaus gebracht, erliegt dort aber seinen schweren Verletzungen (Symbolfoto). (Foto: Nicolas Armer/dpa)

Auf einer Baustelle in Milbertshofen kippt ein 43-jähriger Gabelstaplerfahrer mit seinem Gefährt um. Er erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Ein 43 Jahre alter Arbeiter aus Bremen ist am Samstag auf einer Baustelle im Münchner Norden tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 11 Uhr mit einem Gabelstapler auf einem Betriebsgelände im Stadtbezirk Milbertshofen-Am Hart unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge mit der ausgefahrenen Hubeinrichtung eine Stahlzwischendecke streifte und nach links umkippte.

Da der Mann offensichtlich nicht angeschnallt war, fiel er dabei aus der Kabine und wurde zwischen dem Dach des Gabelstaplers und dem Betonboden eingeklemmt. Kollegen verständigten den Notruf und befreiten den 43-Jährigen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, starb dort aber wenig später.

Das für Betriebsunfälle zuständige Kommissariat der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Rechtsstreit um Entlassung einer Ärztin am TU-Sportcampus
:„Explodiert und völlig aus den Fugen geraten“

Wurde ein Medizin-Professor der TU München gegen eine Kollegin übergriffig? Das Arbeitsgericht findet klare Worte zur Entlassung der Ärztin, die die Vorwürfe erhebt.

SZ PlusVon Uwe Ritzer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite