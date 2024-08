Gasteig, Konzerthaus oder zweite Stammstrecke: Bis solche Bauprojekte fertig werden, wird es noch ewig dauern. Dabei gab es mal Zeiten, in denen es in der Stadt deutlich schneller voranging.

Glosse von Wolfgang Görl

Kürzlich stand in der Zeitung, die Bauarbeiten für das neue Strafjustizzentrum am Leonrodplatz dauern länger als geplant, weshalb sich der Umzug der Münchner Justiztruppe um sechs Jahre verzögert. Man las das, nahm einen Schluck Kaffee, um wach zu bleiben, und dachte: Warum erwähnen die das? Ein großes Bauvorhaben in München wird nicht rechtzeitig fertig – das ist doch keine Nachricht! Das ist so normal wie die Tatsache, dass jeden Tag die Sonne aufgeht. Das muss man nicht extra melden.