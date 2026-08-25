In diesem Hitzesommer konnte es jeder spüren: Der Stadt fehlen Bäume . Sie spenden nicht nur Schatten, sondern kühlen auch die unmittelbare Umgebung durch Verdunstung und verbessern die Luftqualität. Doch München zählt zu den am stärksten versiegelten Städten Deutschlands. Zwei Studierende der Technischen Universität München (TUM) wollen das ändern. Seit Anfang Mai sammeln sie mit mehr als 100 Ehrenamtlichen Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Ihr Ziel: ein „Baumentscheid“, also das Bekenntnis der Stadt, viel mehr Bäume zu pflanzen. Genau gesagt: 12 000 innerhalb des Mittleren Rings, und das möglichst schnell. Noch bis 31. August läuft die Unterschriftensammlung. Joseph Coenen und Stefanie Günther, beide 25, sind zuversichtlich, dass ihre Aktion Wirkung zeigen wird.

SZ: Wie läuft es mit der Beteiligung der Münchnerinnen und Münchner an der Unterschriftensammlung?

Stefanie Günther: Gut! Wir haben mittlerweile mehr als 40 000, also deutlich mehr als die 33 000, die wir brauchen. Gerade in den letzten Tagen kommt noch viel rein über die Post und die Sammelboxen, die wir aufgestellt haben. Deshalb sind wir schon sehr gespannt auf das Endergebnis.

Joseph Coenen: Jede zusätzliche Stimme gibt der Aktion mehr Gewicht. Ich habe den Eindruck, die Leute haben die Nase voll von der Hitze. Nächstes Jahr wird ein Super-El-Niño vorausgesagt, dieses Klimaphänomen könnte einen noch heißeren Sommer zur Folge haben. Deshalb ist wohl den meisten Menschen klar, dass sich etwas ändern muss in der Stadt. Und das Schöne ist: Man kann etwas tun.

Wie haben Sie es geschafft, in so kurzer Zeit so viele Leute zu mobilisieren?

Günther: Wir begannen an der TUM, Kommilitonen anzusprechen. Joseph studiert Städtebau, ich Politics and Technology, beide im Master. Aber wir bezogen dann auch andere Gruppen und Verbände ein, die sich für Umweltziele einsetzen. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen viele Menschen begeistern kann.

Coenen: Geholfen hat auch, den Leuten ein gutes Onboarding zu geben. Also zu erklären: Mit welchen Argumenten überzeugt man die Menschen am besten? Wie geht es am schnellsten? Was tut ihr, wenn Leute nicht unterschreiben wollen und sagen „so ein Quatsch“? Das ist völlig okay, nicht jeder muss hundert Prozent mit uns übereinstimmen. Aber man darf sich davon nicht demotivieren lassen. Auf halbem Weg organisierten wir eine Party, die das Gemeinschaftsgefühl nochmal gestärkt hat. Und wenn man dann schon mal 10 000 Unterschriften hat, beflügelt das, weiterzumachen.

An heißen Tagen suchen die Menschen in der Stadt schattige Plätze. Und Bäume kühlen auch die Umgebung. Foto: Stephan Rumpf

Sind Sie beide schon länger in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs?

Coenen: Ich komme nicht aus der klassischen Klimabewegung, war nie bei Fridays for Future oder ähnlichen Gruppen. Aber ich habe zuvor einige Jahre ehrenamtlich im Erinnerungsort „Badehaus“ in Wolfratshausen mitgewirkt, einem zivilgesellschaftlich organisierten Museum. Dort lernte ich, wie so ein Projekt wachsen und gedeihen kann, wenn unterschiedliche Menschen, ältere und jüngere, an einem Strang ziehen. Das hat geholfen. Sonst ließen wir uns einfach von der Intuition leiten, oder Steffie?

Günther: Genau. Ich engagiere mich auch schon lange ehrenamtlich. In der Schule habe ich einen Arbeitskreis gegründet, um Spenden für unsere Partnerschule in Togo zu sammeln. Später war ich in der Münchner Nachhaltigkeitsszene aktiv.

Nun wollen Sie mit dem Baumentscheid 12 000 neue Bäume für München, also mehr als dreimal so viele, wie der Stadtrat beschlossen hat. Ist das realistisch?

Coenen: Letztlich liegen wir nicht so weit auseinander: Auch die Stadt hat das Ziel formuliert: 30 Prozent Baumkronenüberdeckung des öffentlichen Raums. Die Stadtklimaanalyse, die vor Kurzem herauskam, belegt eindeutig, dass das einen gravierenden Effekt auf die Kühlung der Wohngebiete hätte. Deshalb ist unsere Forderung, 12 000 Bäume innerhalb des Mittleren Rings, nicht aus der Luft gegriffen. Wir legen da jetzt nur mehr Tempo rein. Je früher wir pflanzen, desto mehr Hitzeschutz haben wir in Zukunft. Junge Bäume müssen ja auch erst wachsen, bis sie die volle Kühlwirkung erzielen.

Günther: Weil wir wissen, dass die Kassen knapp sind, wollen wir, dass Hitzeviertel, also die Straßen, die am heißesten und am dichtesten besiedelt sind, wo es also am dringendsten ist, zuerst begrünt werden.

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Dort gibt es vermutlich auch die meisten Interessenkonflikte?

Coenen: Das ist zu erwarten. Deshalb führten wir im Vorfeld Gespräche mit mehr als 100 Fachleuten. Ein guter Ansatz wäre, schon jetzt bei allen Straßenbaumaßnahmen eine mögliche Pflanzaktion mitzudenken. Und nicht Straßen oder Gehwege aufzureißen und wieder zu asphaltieren, um dann Jahre später zu überlegen, ob man dort einen Baum pflanzen könnte. Das setzt natürlich eine Stadtverwaltung voraus, die zusammenarbeitet. Wir sehen da positive Signale mit dem neuen Oberbürgermeister Dominik Krause.

Günther: Es ist auf jeden Fall viel mehr möglich als bisher gedacht. Ein Argument sind oft die unterirdischen Leitungen unter vielen Straßen, die mit den Bäumen um Platz konkurrieren. Doch dafür gibt es schon Konzepte.

Coenen: Die Frage ist doch: Schlagen wir die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, „es gibt so viele Probleme, die Leitungen, die Kosten, die Parkplätze und, und, und“ – oder sind wir mutig und gehen pragmatisch daran, Lösungen zu finden? Deshalb braucht es jetzt den politischen Druck, damit sich mehr bewegt.

Wie geht es weiter, wenn Sie Ihre Unterschriften beisammen haben?

Coenen: Wir werden auszählen und dann hoffentlich eine noch deutlich höhere Zahl verkünden können als heute. Ob es dann zum Bürgerentscheid kommt, werden wir sehen. Auf jeden Fall werden wir auf die Stadt zugehen, um vielleicht zu einer Verhandlungslösung zu kommen, dann bräuchte es den Entscheid gar nicht. Diverse Parteien haben schon öffentlich ihre Unterstützung signalisiert. Spätestens in diesem Sommer haben alle verstanden: Das Thema Hitze ist eine riesige Herausforderung, wir müssen etwas tun. Wir gehen davon aus, dass noch in diesem Herbst deutlich Bewegung in die Sache kommt.

Sie sind beide auch politisch engagiert, aber in ganz unterschiedlichen Parteien? Wie haben Sie sich gefunden?

Günther: Ich bin Mitglied der Grünen, Joseph ist bei der CSU. Wir lernten uns in einem Seminar an der TUM mit dem Titel „Change Makers“ kennen. Eines Tages saßen wir in der Mensa und stellten fest: Wir haben ähnliche Vorstellungen davon, welche Reformen diese Stadt bräuchte.

Coenen: Das Thema Hitze macht ja nicht vor einem Parteibuch Halt. Das mag ein ungewöhnliches Bündnis sein zwischen uns beiden. Aber aus der politischen Mitte entstehen oft die besten Ideen. Wir hatten einfach beide das Bedürfnis, nicht schon wieder Interessen gegeneinander auszuspielen, sondern anzupacken. Diese Grundeinstellung fehlt mir manchmal in der Bundes- oder Landespolitik.

Weitere Infos zum Baumentscheid Der Baumentscheid verfolgt drei Ziele: Eine Baumkronen-Überdeckung von mindestens 30 Prozent im öffentlichen Straßenraum. Die Ausweisung von Hitzequartieren, die vorrangig – bis zum Jahr 2030 – bepflanzt werden. Und drittens Flächen für neue Baumstandorte. Diese sollen möglichst schon bei der Planung und Umsetzung von Straßen- und Infrastrukturmaßnahmen berücksichtigt werden. Wo Pflanzungen von Straßenbäumen nicht möglich sind, sollen gleichwertige Maßnahmen zur Kühlung im Umkreis von 150 Metern umgesetzt werden. Noch bis einschließlich 31. August läuft das Bürgerbegehren. Solange kann man in mehr als 80 Sammelstellen oder online (per Ausdruck und Scan) unterschreiben. 33 000 Unterschriften sind nötig, damit der Stadtrat sich mit dem Begehren befassen muss. Diese Zahl scheint auf jeden Fall erreicht, auch wenn man ungültige oder doppelte Stimmen abzieht. Dann gibt es drei Möglichkeiten: Entweder der Stadtrat nimmt die Forderungen des Baumentscheids eins zu eins an; oder er tritt in Verhandlungen mit den Initiatoren des Begehrens; oder es kommt zu einem Bürgerentscheid. In letztem Fall müssen zehn Prozent der wahlberechtigten Münchnerinnen und Münchner für den dann vorgelegten „Baumentscheid“ stimmen, damit er angenommen wird.