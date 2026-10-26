Es ist eine Jubel-Veranstaltung vor dem Münchner Rathaus, und das zu Recht. An die 30 Klimaschützer feiern, was ihnen in wenigen Wochen gelungen ist: Fast 64 000 Unterschriften haben sie gesammelt. Ihr Ziel ist es, dass bis 2040 etwa 12 000 zusätzliche Straßenbäume innerhalb des Mittleren Rings gepflanzt werden. So wollen sie die künftigen Hitzesommer etwas erträglicher machen. Der Baumentscheid ist jetzt schon ein Erfolg, aus dem sich drei Erkenntnisse ziehen lassen.