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MeinungKlimaanpassung in MünchenPflanzen, pflanzen, pflanzen!

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Kommentar von Bernd Kastner

Lesezeit: 2 Min.

Unterschriftenübergabe an die Stadtspitze (von links): Joseph Coenen, Bürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne) und Stefanie Günther.
Unterschriftenübergabe an die Stadtspitze (von links): Joseph Coenen, Bürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne) und Stefanie Günther.
Foto: Robert Haas

Der Münchner Stadtrat sollte auf den Wunsch Zehntausender Bürger hören und viele neue Bäume pflanzen. Das ist die sicherste Investition in ein lebenswertes München.

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Es ist eine Jubel-Veranstaltung vor dem Münchner Rathaus, und das zu Recht. An die 30 Klimaschützer feiern, was ihnen in wenigen Wochen gelungen ist: Fast 64 000 Unterschriften haben sie gesammelt. Ihr Ziel ist es, dass bis 2040 etwa 12 000 zusätzliche Straßenbäume innerhalb des Mittleren Rings gepflanzt werden. So wollen sie die künftigen Hitzesommer etwas erträglicher machen. Der Baumentscheid ist jetzt schon ein Erfolg, aus dem sich drei Erkenntnisse ziehen lassen.

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