Die Stadt München plant, die Forderungen des sogenannten Baumentscheids weitgehend umzusetzen. Das haben die Initiatoren des Bürgerbegehrens, das Tausende zusätzliche Bäume fordert, und Vertreter der Rathaus-Koalition bekannt gegeben. Demnach wolle die Stadt künftig pro Jahr 38,5 Millionen Euro zusätzlich für das Pflanzen von Bäumen und deren Pflege bereitstellen. Damit soll das Baureferat pro Jahr rund 1000 Bäume neu setzen, die meisten zusätzlich. Beinhaltet seien aber auch Ersatzpflanzungen und die Pflege junger Gewächse. Das Programm solle, so die Vereinbarung, unbefristet laufen.

Wird dieser Plan umgesetzt, dürfte das von den Initiatoren des Baumentscheids verfolgte Ziel, bis 2040 rund 12 000 zusätzliche Baumstandorte in der Innenstadt zu schaffen, weitgehend erreicht werden. Ziel von Initiatoren und Stadt ist es, vor allem in besonders dicht bebauten und damit von Hitze geplagten Stadtvierteln mehr Schatten durch neue Straßenbäume zu schaffen.

Mehr als 60 000 Unterschriften haben die Initiatoren – Stefanie Günther und Joseph Coenen – und Dutzende ehrenamtliche Unterstützer für das Bürgerbegehren nach eigenen Angaben gesammelt und im Oktober bei der Stadt eingereicht. Wenn der Stadtrat Ende November den zwischen Initiatoren und Rathaus-Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Freien Wählern vereinbarten Kompromiss beschließt, wird ein Bürgerentscheid, die Abstimmung an den Urnen, überflüssig. Günther und Coenen sagen, dass sie ihn dann, wie vereinbart, zurückziehen wollten.

Auch die Kosten für die gerade im Sommer notwendige Bewässerung der neuen Bäume – wie hier im August am Gärtnerplatz – wird die Stadt übernehmen. Foto: Robert Haas

Die beiden Studierenden und Vertreterinnen der Mango-Koalition äußern sich am Dienstag erfreut über das Ergebnis ihrer Gespräche, das sie „Kompromiss“ nennen. Tatsächlich klingt die Vereinbarung aber danach, dass sich die Klimaaktivisten weitgehend durchgesetzt haben. Die beiden bereits laufenden Baumprogramme der Stadt sollen nicht mit dem neuen Jahresbudget verrechnet werden, sondern wie geplant weiterlaufen: Für 3500 Bäume im ganzen Stadtgebiet sieht die Stadt Ausgaben von rund 51 Millionen Euro vor. Wie viel die 150 zusätzlichen Bäume in der Altstadt, vorwiegend in der Fußgängerzone, kosten, ist bislang nicht bekannt, es ist aber mit mehreren Millionen zu rechnen.

Von den 38,5 Millionen Euro pro Jahr für das neue Baumprogramm seien 30 Millionen als Investition ins Pflanzen vorgesehen, 8,5 Millionen für die Baumpflege in den ersten Jahren. Teuer am Pflanzen ist weniger das Gewächs selbst, es kostet meist nur wenige Tausend Euro. Aufwendig ist das Schaffen einer Baumgrube, gerade am Straßenrand. Dann muss nicht nur der Asphalt aufgerissen werden, es ist auch auf Rohre und Leitungen im Untergrund zu achten.

Aktivisten und Koalition loben in ihrer Mitteilung die Gespräche der vergangenen Wochen als „sehr konstruktiv und vertrauensvoll“. Das vereinbarte Vorgehen zwischen Rathaus und Aktivisten sehe vor, dass die Verwaltung bis Ende kommenden Jahres „nach klar definierten Kriterien“ einen Pflanz-Plan erarbeite. In ihn solle die Stadtklimaanalyse einfließen und zusätzlich Daten aus dem sozialen Bereich. So wolle man berücksichtigen, in welchen Stadtvierteln viele Menschen wohnen, die durch extreme Hitze gefährdet seien, insbesondere Kleinkinder und Senioren.

Trotz der Sparmaßnahmen der Stadt solle der Fachbereich Grünflächenunterhalt im Baureferat „personell entsprechend aufgestellt“ werden. Den Fachkräften solle ein stadtweites Baumkataster helfen, zielgenau zu arbeiten. Dieses sei bereits bei der Verwaltung in Auftrag gegeben, aber noch nicht fertiggestellt.

Auch städtische Tochtergesellschaften und Firmen, die in der Stadt besonders viel im Straßenraum bauen, etwa Stadtwerke oder Stadtentwässerung, sollen mit dem Baureferat so kooperieren, dass Pflanzungen auch dort möglich werden, wo im Untergrund Fernwärme, Abwasserkanäle oder andere sogenannte Sparten liegen. Außerdem sollen diese Unternehmen „dazu verpflichtet“ werden, Fällungen bei Bauarbeiten möglichst zu vermeiden und im Rahmen ihrer Arbeiten möglichst neue Bäume nachzupflanzen.

Vertreterinnen der Koalition äußern sich erfreut über die Vereinbarung mit den Aktivisten: Man schätze es, so Susanne Weiß von den Grünen, dass die Initiatoren des Baumentscheids „eine breite Öffentlichkeit für dieses Thema sensibilisiert haben“. Viele Menschen wünschten sich mehr Grün, mehr Kühle und mehr Schatten in heißen Sommern, „das setzen wir jetzt um“.

Julia Schmitt-Thiel (SPD) erklärt, welche Bereiche man im Auge habe: besonders heiße Viertel, versiegelte Plätze und das Umfeld von Schulen, Kitas und Einrichtungen für Senioren. „Das ist verantwortungsvoller Gesundheitsschutz.“

Laut Patricia Riekel (FDP) sei der Koalition bewusst, dass mit dem neuen Baum-Plan „gewaltige Kosten“ auf die Stadt zukämen.„Gleichzeitig werden Folgekosten vermieden, die andernfalls aufgrund der Klimaveränderungen auf uns alle zukommen würden“. Das Geld für Bäume sei ein „Beitrag für Hitze- und Gesundheitsschutz, gerade für unsere jüngsten und ältesten Münchnerinnen und Münchner“.

Stefanie Günther, Co-Initiatorin des Baumentscheids, äußert sich sehr angetan vom Kompromiss mit dem Rathaus: Das nun folgende „zeitlich unbegrenzte Baumpflanzprogramm ist ein großer Schritt in die richtige Richtung“. Zugleich sei „klar, dass damit noch nicht alles für eine hitzegerechte Stadt getan ist“. Sie kündigt an, dass die Baumentscheid-Aktivisten dran bleiben und die Umsetzung des Vereinbarten begleiten wollten.

Kritische Anmerkungen zur Vereinbarung kommen von ÖDP-Chef Tobias Ruff: Er sei enttäuscht und hätte sich „gewünscht, dass am zentralen Ziel von mindestens 30 Prozent Kronenüberdeckung festgehalten wird“. Bereits vor dem Baumentscheid hat der Stadtrat beschlossen, dass ein Drittel der Straßenfläche von Baumkronen beschattet werden solle. „Wie wir mit jährlich rund 1000 zusätzlichen Neu- oder Nachpflanzungen dorthin kommen, bleibt offen.“

Weil München jährlich viele Großbäume verliere, bräuchte es mehr als die vereinbarten Pflanzungen. So angespannt die Kassenlage auch sei, erklärt Ruff, der dauerhafte Hitzeschutz verdiene mindestens dieselbe Entschlossenheit wie jene, die für Großveranstaltungen gezeigt werde. Damit spielt Ruff vor allem auf die Olympiabewerbung an.