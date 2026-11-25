München bekennt sich offiziell zu einem ambitionierten Ziel im Kampf gegen die Folgen der Klimakrise: Der Stadtrat hat am Mittwoch beschlossen, dass von 2028 bis 2040 jährlich 1000 Bäume als Hitzeschutz an Straßen und öffentlichen Plätzen gepflanzt werden. Damit übernimmt er die Forderungen eines entsprechenden Bürgerbegehrens in Teilen. Im Gegenzug verzichten die Initiatoren Joseph Coenen und Stefanie Günther auf den ihnen zustehenden Bürgerentscheid. Sie hatten am 26. Oktober deutlich mehr als die dafür nötigen 32 865 Unterschriften eingereicht.

Die beiden Studierenden hatten als Ziel ihrer Mission „Schatten pflanzen“ ausgegeben, dass bis 2040 mindestens 30 Prozent der kommunalen Straßen und Plätzen von Baumkronen überdeckt sein müssen. Nach Berechnungen des Baureferats wären dafür 60 000 neue Bäume nötig, was alleine 2,74 Milliarden Euro ohne das dafür nötige Personal kosten würde.

Da die Rathausmehrheit aus Grünen/Rosa Liste, SPD und FDP/Freie Wähler diese volle Umsetzung des Bürgerbegehrens nicht für finanzierbar hielt, nahm sie Gespräche mit den Initiatoren auf, um einen Kompromiss zu finden. Diesen hat der Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossen, nur die CSU und in einigen Punkten auch die AfD stimmten dagegen.

Trotz der Haushaltskrise und eines rigiden Stellenstopps sollen nun 30 Millionen Euro pro Jahr in das Pflanzen der 1000 Bäume investiert werden. Für den Unterhalt und die Pflege stehen weitere 8,5 Millionen Euro zur Verfügung, mit denen die dafür nötigen 30 Vollzeitstellen finanziert werden. Obwohl Günther und Coenen nicht ihre maximalen Forderungen durchsetzen konnten, zeigen sie sich mit dem Ergebnis ihres Bürgerbegehrens sehr zufrieden.

Mehr sei angesichts der Finanzprobleme der Stadt nicht drin gewesen, erklärten die beiden unmittelbar nach dem Beschluss im Rathaus. Das Thema Bäume habe aber durch das Bürgerbegehren enorm viel Aufmerksamkeit bekommen, sagte Coenen. Bei der gefühlten Ohnmacht vieler im Kampf gegen die Klimakrise hätten sie deutlich gemacht, „dass jeder lokal was dagegen tun kann“. Es sei ein sehr schönes Gefühl, pflichtete ihm Günther bei, dass nach all der Arbeitszeit und dem „Herzblut“, die sie und ihre vielen Mitstreiter in das Bürgerbegehren gesteckt hätten, nun ein erfreuliches Ergebnis erzielt werden konnte.

Stadt rechnet mit Kosten von 466 Millionen Euro

Insgesamt umfasst die Vereinbarung zwischen Initiatoren und der Stadt 18 Punkte. Darin enthalten ist auch die Zusage, sich zuerst um neue Bäume in besonders von Hitze betroffenen Gebieten zu kümmern. Dafür werden sogenannte „Hitzequartiere“ definiert. Ein weiteres Zugeständnis mussten die Initiatoren der Stadt allerdings machen. Zu den 1000 neuen Bäumen zählen auch solche, die nach einer Fällung zum Beispiel wegen Bauarbeiten ersetzt werden. Dafür sagte die Stadt zu, hier besonders für eine bessere Qualität zu sorgen.

Mit der Einigung dürfte die Stadt trotz der Gesamtkosten von 466 Millionen Euro in den kommenden 13 Jahren (inklusive der Vorbereitung) sogar noch Geld sparen. Denn allein der Bürgerentscheid, der am 21. Februar 2027 stattgefunden hätte, war mit 4,1 Millionen Euro angesetzt. Dazu ging die Mango-Koalition davon aus, dass die Münchnerinnen und Münchner den Baumentscheid mit deutlicher Mehrheit unterstützt hätten. Das wäre der Stadt viel teurer gekommen.

Vertreterinnen der Mango-Koalition lobten den „ehrlichen und wichtigen“ Kompromiss und stellten in Aussicht, dass der Bund mit den aktuellen Förderprogrammen bis zu 50 Prozent der Kosten übernehmen könnte. Aus der Opposition gab es Kritik von zwei Seiten: Die CSU hält den Kompromiss angesichts der schwierigen Lage für zu teuer. Sie schlug vergeblich vor, jährlich nur zehn Millionen Euro für etwa 330 Bäume auszugeben. Die ÖDP wiederum hält den Kompromiss für viel zu dünn und setzte sich für die Maximalforderung des Bürgerbegehrens ein. Zudem zweifelte sie die vom Baureferat angegebenen Kosten von 45 000 Euro pro gepflanztem Baum als unrealistisch hoch an.

Der Stadtrat beschloss trotzdem mit großer Mehrheit auch gleich einen Zeitplan und Details zur Umsetzung. Unter Leitung von Bürgermeisterin Mona Fuchs wird ein Lenkungskreis eingerichtet, dem vor allem Experten des Baureferats und die beiden Initiatoren des Bürgerbegehrens angehören werden. Er soll 2027 viermal tagen und die Fortschritte überwachen, in den Folgejahren jeweils zweimal. Bis zum 30. Juli kommenden Jahres soll die Finanzierung endgültig stehen, bis Ende des Jahres der Feinplan für die Pflanzungen.

Für diesen sollen die Stadtwerke und die Stadtentwässerung zudem ein Konzept fertigstellen, wie künftig auch auf und neben Kanälen, Leitungen oder Kabeln Bäume gesetzt werden können. Nur mit diesem neuen Vorgehen dürfte es gelingen, die nötigen Plätze für die neuen Bäume schnell zu finden.