Wo mehr Bäume wachsen sollen, müssen häufig Parkplätze weichen, wie hier in der Augustrenstraße, die im Moment umgestaltet wird (Archivfoto).

Der Erfolg des „Baumentscheids“ ist fulminant. Zehntausende Münchner fordern die Stadt auf, Bäume zu pflanzen. Viel mehr und viel schneller als bisher. Der extreme Hitzesommer mit seinen Tausenden Toten allein in Deutschland zeigt, wie dringend notwendig Klimaanpassung ist. Und nichts wirkt besser als ein Baum: Er kühlt, filtert Staub aus der Luft und ist auch noch schön anzusehen.