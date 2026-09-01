Der Erfolg des „Baumentscheids“ ist fulminant. Zehntausende Münchner fordern die Stadt auf, Bäume zu pflanzen. Viel mehr und viel schneller als bisher. Der extreme Hitzesommer mit seinen Tausenden Toten allein in Deutschland zeigt, wie dringend notwendig Klimaanpassung ist. Und nichts wirkt besser als ein Baum: Er kühlt, filtert Staub aus der Luft und ist auch noch schön anzusehen.
MeinungErfolgreicher „Baumentscheid“ in MünchenFür mehr Bäume und für Parkplätze – die Stadt sollte intelligent planen
Kommentar von Bernd Kastner
Lesezeit: 1 Min.
Mit gutem Parkraummanagement Platz für Bäume am Straßenrand schaffen: Das Rathaus sollte den Elan der Zivilgesellschaft nutzen und dann: pflanzen, pflanzen, pflanzen.
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