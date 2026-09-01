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MeinungErfolgreicher „Baumentscheid“ in MünchenFür mehr Bäume und für Parkplätze – die Stadt sollte intelligent planen

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Kommentar von Bernd Kastner

Lesezeit: 1 Min.

Wo mehr Bäume wachsen sollen, müssen häufig Parkplätze weichen, wie hier in der Augustrenstraße, die im Moment umgestaltet wird (Archivfoto).
Wo mehr Bäume wachsen sollen, müssen häufig Parkplätze weichen, wie hier in der Augustrenstraße, die im Moment umgestaltet wird (Archivfoto).
Foto: Florian Peljak

Mit gutem Parkraummanagement Platz für Bäume am Straßenrand schaffen: Das Rathaus sollte den Elan der Zivilgesellschaft nutzen und dann: pflanzen, pflanzen, pflanzen.

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Der Erfolg des „Baumentscheids“ ist fulminant. Zehntausende Münchner fordern die Stadt auf, Bäume zu pflanzen. Viel mehr und viel schneller als bisher. Der extreme Hitzesommer mit seinen Tausenden Toten allein in Deutschland zeigt, wie dringend notwendig Klimaanpassung ist. Und nichts wirkt besser als ein Baum: Er kühlt, filtert Staub aus der Luft und ist auch noch schön anzusehen.

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Münchner Baumentscheid
:„Je früher wir pflanzen, desto mehr Hitzeschutz haben wir in Zukunft“

Stefanie Günther und Joseph Coenen sind sich einig: Es braucht jetzt Druck, damit sich mehr bewegt in Sachen Hitzeschutz. Im Endspurt ihres „Baumentscheids“ kämpfen sie um jede Stimme.

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