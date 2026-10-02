Mehrere Stunden hat ein Mann im Münchner Stadtteil Au in etwa fünf Metern Höhe in einer Astgabel festgesteckt. Der Mann hatte versucht, auf einen Baum in der Hochstraße zu klettern und sich dabei so verfangen, dass er nicht mehr selbständig herunterkam, wie die Feuerwehr mitteilte.
Als die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr eintrafen, war der Mann den Angaben zufolge bereits sichtlich entkräftet. Die Feuerwehr stabilisierte ihn zunächst mithilfe von Leitern. Anschließend kam eine Astsäge zum Einsatz: Die Einsatzkräfte sägten den Fuß des Mannes aus der Astgabel frei. Wieder am Boden wurde der Betroffene dem Rettungsdienst übergeben.