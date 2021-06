Von Sebastian Krass

Am Montag meldet die Stadt, dass die Kaufpreise für Wohnungen 2020 trotz Corona um neun Prozent gestiegen sind, am Dienstag meldet die Maklervereinigung IVD ein Plus von 2,5 Prozent bei Mieten für Neubau-Wohnungen binnen eines halben Jahres. Diese Woche zeigt wieder einmal, wie groß der Druck ist, dass die Politik etwas unternimmt gegen die Auswüchse auf dem Münchner Wohnungsmarkt. Der Bundestag hat im Frühjahr schon etwas getan, er hat das "Baulandmobilisierungsgesetz" beschlossen. In der vergangenen Woche ist es in Kraft getreten, am kommenden Mittwoch wird der Planungsausschuss des Stadtrats darüber diskutieren. Das Gesetz soll Kommunen mehr Möglichkeiten geben, bezahlbaren Wohnraum zu sichern und zu schaffen. Was sind die neuen Regelungen? Und was kann sich durch sie ändern?