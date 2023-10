Branche in der Krise

Die Baukosten sind so hoch, dass kaum noch Wohnraum entsteht. Auch bei vielen öffentlichen Projekten explodieren die Kosten. Ein mittelständischer Unternehmer erklärt auf seiner Baustelle in München, woran das liegt.

Von Catherine Hoffmann

Wer in Deutschland bauen will, muss sich das leisten können. Die Baupreise für Ein-und Mehrfamilienhäuser kletterten im Zeitraum 2010 bis 2021 um 41 Prozent, so das Statistische Bundesamt. Die Inflationsrate stieg im gleichen Zeitraum "nur" um 17 Prozent. Und seither wurde es nicht besser. "Durch die Corona-Krise ist der Bau noch ganz gut durchgekommen. Dann kam der Ukrainekrieg, der hat uns wesentlich härter getroffen", sagt Siegfried Huber, Geschäftsführer von Grossman Bau. "Die Preise für Bewährungsstahl und Energie sind uns davongelaufen, die Lieferketten haben nicht mehr funktioniert. Es war eine wirkliche Herkulesaufgabe für uns, mit Bauherren zusammen Lösungen zu finden."