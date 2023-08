Der Neubau in München - wie hier in Johanneskirchen - kommt zum Erliegen.

In den Unternehmen macht sich Frust breit: Obwohl Tausende Wohnungen fehlen, wird kaum noch neu gebaut. Hohe Zinsen und gestiegene Materialkosten führen zu einem beispiellosen Einbruch der Geschäfte.

Von Catherine Hoffmann

Bezahlbare Wohnungen werden in München - wie in anderen Ballungsräumen und Wachstumsregionen - immer knapper. Zugleich herrscht Krisenstimmung in der Baubranche. Vor allem der private Neubau ist fast zum Erliegen gekommen. Gründe dafür gibt es viele: Steigende Zinsen, teures Baumaterial, Kosten treibende politische Forderungen und abgehobene Grundstückspreise sind die wichtigsten. Die Folge: Baugenehmigungen brechen ein, Aufträge werden storniert.