Am Dreilingsweg nördlich des S-Bahnhofs Langwied sollen bis zum Jahr 2033 rund 950 Wohnungen, Kitas, Nahversorgungseinrichtungen sowie ein Gymnasium entstehen. Dazu ein Sportplatz, öffentliche Grünflächen und Spielplätze. Der Stadtrat hat jetzt die Aufstellung eines Bebauungsplans für das gut 14 Hektar große Gebiet auf den Weg gebracht. Vorgesehen ist, für einen Teil der Fläche einen städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerb auszuloben. Das Quartier soll an schon bestehende Wohngebiete im Süden anschließen. Das Projekt hat bereits Streit losgetreten: Neben Sorgen um eine Zunahme des Verkehrs, eine zu hohe und zu dichte Bebauung und eine Zerstörung der Natur hatten zuvor unter anderem Überlegungen zu einem temporären Umzug des Untermenzinger Louise-Schroeder-Gymnasiums an den Dreilingsweg für hitzige Debatten gesorgt. Mitte November demonstrierten Eltern und Schüler in Allach- Untermenzing gegen städtische Pläne.