Yves Padrines leitet das Unternehmen Nemetschek, das die Digitalisierung im Bau vorantreiben will. Warum aus seiner Sicht Projekte wie der Münchner Hauptbahnhof oder die zweite Stammstrecke viele Jahre brauchen – und wie die Arbeiten schneller gehen könnten.

Kaum ein Thema frustriert Münchner so sehr wie Großbaustellen, die sich jahrelang hinziehen und immer teurer werden. Ausgerechnet in dieser Branche hat der Münchner Konzern Nemetschek sein Geschäft aufgebaut: mit Software für Planung, Bau und Betrieb von Gebäuden. Seit 2022 führt Yves Padrines das Unternehmen. Im Interview spricht er über die Dauerprobleme bei Projekten wie dem Hauptbahnhof und der zweiten Stammstrecke, über langsame Genehmigungen – und darüber, was sich ändern müsste, damit in München schneller und günstiger gebaut werden kann.