Zum Hauptinhalt springen

Digitalisierung der Immobilienbranche„Deutschland ist beim Bauen zu langsam und zu vorsichtig“

Lesezeit: 4 Min.

Das neue LMU-Klinikgebäude in der Ziemssenstraße nennt Yves Padrines als Beispiel dafür, wie digitale Planung auch bei komplexen Bauvorhaben helfen kann.
Das neue LMU-Klinikgebäude in der Ziemssenstraße nennt Yves Padrines als Beispiel dafür, wie digitale Planung auch bei komplexen Bauvorhaben helfen kann. Robert Haas

Yves Padrines leitet das Unternehmen Nemetschek, das die Digitalisierung im Bau vorantreiben will. Warum aus seiner Sicht Projekte wie der Münchner Hauptbahnhof oder die zweite Stammstrecke viele Jahre brauchen – und wie die Arbeiten schneller gehen könnten.

Interview von Catherine Hoffmann

Kaum ein Thema frustriert Münchner so sehr wie Großbaustellen, die sich jahrelang hinziehen und immer teurer werden. Ausgerechnet in dieser Branche hat der Münchner Konzern Nemetschek sein Geschäft aufgebaut: mit Software für Planung, Bau und Betrieb von Gebäuden. Seit 2022 führt Yves Padrines das Unternehmen. Im Interview spricht er über die Dauerprobleme bei Projekten wie dem Hauptbahnhof und der zweiten Stammstrecke, über langsame Genehmigungen – und darüber, was sich ändern müsste, damit in München schneller und günstiger gebaut werden kann.

Zur SZ-Startseite

ExklusivAnklage zugelassen
:Steueroase mitten im Wald: Geschäftsleute müssen vor Gericht

Vom Stadl im Ebersberger Forst ins Gefängnis – dieser Gang könnte sechs Angeklagten aus dem Konzern der Hypovereinsbank bevorstehen. Sie sollen ihrem Arbeitgeber illegal Gewerbesteuern in Millionenhöhe erspart haben. Die Umstände wirken grotesk.

SZ PlusVon Klaus Ott

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite