München hat eine Staufalle weniger: Das Baureferat hat die Arbeiten an der Kreuzung Oskar-von-Miller-Ring und Gabelsbergerstraße weitgehend abgeschlossen. Damit wird von diesem Montag, 25. November, an die Kreuzung wieder ohne Einschränkungen befahrbar sein. Am Tag darauf, Dienstag, 26. November, öffnet die Stadt auch die noch gesperrte Fahrspur des Altstadtringtunnels.