Warum diese Pizza so unverschämt gut schmeckt? Ist schnell erklärt: wenig Hefe im Teig, dafür hohe Hydration, also mindestens 65 Prozent Wasseranteil, und dann zwei bis drei Tage in den Kühlschrank damit. Ach ja, das Mehl ist auch nicht ganz unwichtig: „Typ 00“, sagt Frederik Buchmann und schiebt das nächste Blech in den zweigeschossigen Ofen. Eher neapolitanisch seien seine Kreationen, die aus gegebenen Anlass heute Abend überwiegend mit Ananas belegt sind, wir sind schließlich im Pineapple Park, bei der Premiere von „Pizza + Basketball“, einer Idee seines alten Kumpels Oscar, Nachname da Silva. Der ist Europameister, Olympia-Vierter, deutscher sowie spanischer Meister und gehört zu den tragenden Säulen der Nationalmannschaft und des FC Bayern, auch wenn Letzterer im SAP Garden unlängst eine unerwartete Niederlage im Finale um den deutschen Titel einstecken musste, gegen Alba Berlin. „Das liegt mir schon noch im Magen“, brummt der 27-Jährige, „das war schon herb und darf uns nicht nochmal passieren.“