Vor, während und nach dem Spiel der FC-Bayern-Basketballer am Mittwoch gegen Partizan Belgrad in der Euroleague haben Fans der serbischen Mannschaft die Münchner Polizei in Atem gehalten. Etwa 4000 Anhänger der Belgrader wollten das Spiel sehen – sowohl in München lebende wie eigens angereiste.