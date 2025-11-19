Bislang spielten die München Caribes lediglich in der zweiten Baseball -Bundesliga. Doch am Sonntag haben die Mitglieder eine weitreichende Vergrößerung ihrer Anlage beschlossen, sodass der kleine Standort direkt an der U-Bahn-Station Oberwiesenfeld nun auch international bekannt werden könnte. Denn 2027 soll die Baseball-Europameisterschaft in Süddeutschland stattfinden. Die Stadt Regensburg hatte schon vor mehr als einem Jahr die Zusage dafür erhalten, für einen geordneten Ablauf ist allerdings mehr als ein Stadion nötig – und so hatten sich Funktionäre für einen Ausbau des Standortes in München eingesetzt.

Die Stadt wird aller Voraussicht nach die rund 1,1 Millionen Euro teure Ausweitung maßgeblich bezuschussen. Das Sportreferat erklärt auf Nachfrage: „Nach den Sportförderrichtlinien könnte der Verein bei Erfüllung der Fördervoraussetzungen einen Zuschuss in Höhe von bis zu 30 Prozent sowie ein zinsloses Darlehen von bis zu zehn Prozent der Bausumme erhalten.“

Ursprünglich war man von Gesamtkosten von 2,4 Millionen Euro ausgegangen, das Volumen haben die Caribes mit Blick auf den immer noch gehörigen Eigenanteil aber offenbar in Eigenregie heruntergefahren. Die städtische Förderung dürfte demnach aber bei mindestens 300 000 liegen und gegebenenfalls noch höher werden.

Weitere 30 Prozent wollen die Caribes beim Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) beantragen, erklärt Stefan Ondracek, der am Sonntag zum neuen Caribes-Vorstand gewählt wurde. Der Rest soll über ein Darlehen finanziert werden. „Mit der Ausrichtung der EM sind die Türen aufgegangen“, freut sich Ondracek, die Caribes hätten schon seit Längerem einen Ausbau geplant.

Und auch wenn das Sportreferat darauf hinweist, dass Baseball aktuell keine olympische Sportart ist, hat nach Ondraceks Meinung die geplante Olympia-Bewerbung auch mit Blick auf die Förderung der Randsportart Baseball Dynamik aufgenommen: „Seit ungefähr einem halben Jahr finden wir da Gehör“, sagt er. Der Ausbau könnte mit Blick auf die Spiele aber zugleich noch Diskussionen auslösen: Auf dem Gelände der Caribes soll nämlich im Fall einer Olympia-Zusage die temporäre Volleyballhalle gebaut werden.

Förderungswürdig sind aus Sicht der Stadt vorwiegend Maßnahmen, die dem Verein mit seinen rund 200 Mitgliedern nicht nur für die EM, sondern dauerhaft zugutekommen. Dazu gehört beispielsweise eine überdachte, also wetterfeste Trainingsanlage für die Pitcher (Werfer) sowie neue Ersatzbank-Anlagen. Die Caribes planen darüber hinaus eine leichte Achsenverschiebung und eine Vergrößerung des Feldes um einige Meter, um internationalen Maßstäben zu genügen. Geplant ist auch eine temporäre Tribüne für eine vierstellige Zuschauerzahl. Die exakte Größe wolle man abwarten, bis man wisse, welche Länder in München antreten werden, sagt Ondracek.

Baustart soll erst nach dem Ende der Saison 2026 sein, voraussichtlich im September. Ein genauer Termin für die EM steht bisher nicht fest, sie wird aber sicher zwischen Ende Juli und Mitte September ausgetragen. Die Caribes gehen als Ausrichter in Vorleistung, können aber auch von den Einnahmen profitieren. Mittelfristig verspricht sich der Verein aber vor allem eine „erhöhte Sichtbarkeit“ (Ondracek) der Sportart und einen Aufstieg in die erste Bundesliga.