SZ Plus Salon Irkutsk : "Für die Bar ist das, was gerade passiert, existenzbedrohend"

An einem Lokal in der Maxvorstadt zeigt sich, was passiert, wenn die Interessen von Gastronomen und Gästen auf die von Anwohnern treffen. Die Kneipe muss jetzt früher schließen. Und ihre Zukunft ist ungewiss.