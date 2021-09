Das Bambule! an der Landwehrstraße hat am Dienstagabend offiziell eröffnet, nennt sich selbst Bar, bietet aber auch raffinierte Speisen.

Von Franz Kotteder

Äußerlich ist die Landwehrstraße im Bahnhofsviertel noch immer Münchens Klein-Istanbul. Man spricht hier viel Türkisch und Arabisch, Bairisch eher weniger. Der riesige Supermarkt, der den schönen Namen Verdi trägt, hat eine überwältigende Gemüseauswahl, listet nahezu alle orientalischen Lebensmittel und hier gibt es unbestritten auch den besten klassischen Döner der Stadt. Daneben jede Menge kleinerer Läden, Imbissbuden, Cafés.

Aber auch das Bahnhofsviertel beginnt sich zu wandeln, man hört jetzt doch öfters mal britisches und amerikanisches Englisch oder Spanisch, gesprochen von vergleichsweise jungen und eher hip (in der Bedeutung von "nicht ganz arm") aussehenden Menschen. Das liegt dann weniger an der Internationalität des Viertels, sondern daran, dass es von Unternehmen wie der englischen Locke-Kette entdeckt wurde als Standort für Boutique-Hotels und Apartmenthäuser in einer Gegend, die sonst eher für leicht angeranzte Absteigen bekannt ist, auch wenn das oft nur ein Vorurteil ist. Bahnhofsgegend eben.

Erst vor Kurzem wurde in der Landwehrstraße das Schwan Locke eröffnet. Es ist ein hübsch und stilvoll eingerichtetes Hotel und Boardinghaus geworden, in dem man sowohl eine Nacht verbringen kann als auch ein paar Monate, weil man bei Google oder Apple gerade an einem "Projekt" arbeitet oder so.

Dazu passt, dass es mit dem Bambule! dort jetzt auch eine schicke Bar gibt, die vom hippsten Münchner Sternelokal bespielt wird, dem Mural. Am Dienstagabend wurde sie offiziell eröffnet, bei bestem Wetter im gartenähnlichen Innenhof des Hotels. Moritz Meyn und Wolfgang Hingerl vom Mural haben mit dem Bambule! eine Bar mit dem Schwerpunkt Wein kreiert, es gibt aber auch Besonderes zu essen, was doch weit über das herkömmliche Barfutter - Erdnüsschen an Kartoffelchips - hinausgeht. Man hat ja einen Ruf zu verlieren, als Lokal mit Michelin-Stern. So gibt's zur Vorspeise beispielsweise eine Ancelin-Auster, wahlweise mit klassischer Vinaigrette oder mit Basilikum-Granité, das Stück zu vier Euro, oder einen "Caesar's Salad" mit Schottenkäse mit Kapern und Kopfsalat für neun Euro. Die Kapern findet man auch wieder bei der überraschend zarten Aubergine mit Bergkäse und Petersilie (zwölf Euro). Es gibt als Hauptspeisen Seeforellen-Sashimi ebenso wie "Steak Frites" vom Rinder-Onglet oder "Fish and Chips" vom regionalen Schliersee-Fisch mit Kartoffelchips und Dill.

Lustigerweise ist das Bambule! eigentlich eine Notlösung. Denn sein Küchenchef Rico Birndt sollte von Oktober an im zweiten Münchner Haus der Londoner Locke-Kette kochen. Wunder Locke heißt das Apartmenthotel an der Gmunder Straße in Obersendling mit 360 Einheiten, dort wird es als Restaurant ein Mural Farmhouse mit einer 1000 Quadratmeter großen Dachterrasse geben, mehr als die Hälfte davon ein Gemüsegarten. Allerdings gab es Verzögerungen beim Umbau, losgehen wird es wohl erst im kommenden Jahr. Birndt und sein Team dürfen deshalb jetzt schon mal im Bambule! üben.

Man darf daraus allerdings nicht den Schluss ziehen, dass es im Wunder Locke genauso sein wird wie im Schwan Locke. Denn, wie sagte Eric Jafari, Lockes Chief Development Officer (was man früher vielleicht mit "Generaldirektor für Entwicklungsfragen" übersetzt hätte), bei der Eröffnung: "Wenn eines unserer Häuser genauso aussieht wie ein anderes, dann habe ich meinen Job verfehlt." Hauptsache man fühlt sich im Hotel in einer anderen Welt, die mit dem Drumherum nicht viel zu tun hat. Im Fall der Gmunder Straße ist das sicher positiv, denn das Drumherum dort ist ein Gewerbegebiet.