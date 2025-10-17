Gerade in der grauen, kalten Jahreszeit fällt es manchmal gar nicht so leicht, abends das gemütliche Wohnzimmer zu verlassen. Was also, wenn man trotzdem Lust auf einen Drink hat? Eine Möglichkeit, die Gemütlichkeit und Feierlaune verbindet, ist die Bar Graf Rumford in der Nähe des Isartors. Model und Influencer Niklas Mosch hat vor rund einem Jahr gemeinsam mit Thorleif Griess-Nega eine ehemalige Spielhalle zu einer Bar samt Stehausschank und angegliederter Galerie umgebaut. Tritt man aus der Kühle des Herbstabends durch die Tür unter dem großen, roten Rumford-Leuchtschild, spürt man sofort die Wohnzimmer-Atmosphäre.

Die Einrichtung ist schlicht und ohne Schnörkel, aber gemütlich – die meisten der Möbel habe man selbst geschreinert, erzählt Betreiber Mosch. Der Raum ist in warmes Licht getaucht, der Bereich neben der Bar ist rosa gestrichen. Auf der anderen Seite deuten vor einer Spiegelwand zwei silberglänzende Luftballons in Form einer 30 auf die letzte Geburtstagsfeier hin. In einer offenen Regalwand sammelt sich Retro-Deko: Schallplatten, ein altes Radio, eine DVD des Films „Tanz der Vampire“, eine Figur des Faultiers Sid aus dem Animationsfilm „Ice Age“.

Nicht zu übersehen: Ein großes Leuchtschild weist den Weg. (Foto: Johannes Simon)

Am frühen Abend ist es noch recht leer, doch der Eindruck täuscht. Heute sei alles reserviert, sagt der Barkeeper. Spätestens um halb neun ist tatsächlich kein Tisch mehr frei. Trotzdem wirkt es nicht beengt. Die Stimmung ist familiär, manche der neu ankommenden Gäste begrüßt der Barkeeper mit einer Umarmung. Die Getränke bestellt man direkt an der Bar, hinter der ein Fenster den Blick freigibt auf den Nebenraum. Dort ist eine Galerie angegliedert, in der wöchentlich wechselnde lokale Künstler ausstellen. „Unsere Idee war, Kunst und Kultur mit der Barszene zu vereinen“, sagt Mosch.

Im Nebenraum der Bar stellen wöchentlich wechselnde lokale Künstler ihre Werke aus. (Foto: Johannes Simon)

Mixologen gebe es bei ihnen nicht, sagt Betreiber Niklas Mosch. Im Graf Rumford bekommt man vor allem Bier, Wein und Klassiker wie Gin Tonic. (Foto: Johannes Simon)

Die Barkarte im Graf Rumford ist übersichtlich, ausgefallene Cocktails findet man darauf nicht. Auffällig ist die Preisspanne: Am günstigsten ist der Filterkaffee für 1,50 Euro, am teuersten die Flasche Dom Pérignon Luminous Brut für 495 Euro. „Wir wollten jeden ansprechen“, sagt Betreiber Mosch. Eine klare Zielgruppe habe man nicht: „Wir haben zwar schon die Klientel, die mal einen Champagner aufmacht, aber es kann auch sehr studentisch sein.“

Eine erschwinglichere Flasche Prosecco bekommt man für 35 Euro, das günstigste Glas Wein kostet 5,50 Euro. Bier gibt es von Spaten aus dem Tank (3,50 Euro für 0,3 Liter) oder San Miguel (3 Euro für 0,2 Liter). Klassiker wie Gin Tonic, Munich Mule und Cuba Libre stehen ebenfalls auf der Karte (je 11,50 Euro). Zu empfehlen ist der Espresso Martini, angenehm süß und cremig (13 Euro). Beliebt sind offensichtlich auch die Gruppenangebote, zum Beispiel „Beers in a row“: Der Kübel mit 20 kleinen Flaschen Bier von San Miguel (50 Euro) lässt sich leicht teilen.

Viele der Gäste scheinen die Bar zum Vorglühen zu nutzen, die Kleidung deutet auf einen anschließenden Clubbesuch hin. Doch auch in der Bar selbst lässt sich später, wenn ein DJ auflegt, gut der Abend verbringen.

Graf Rumford, Rumfordstraße 32, 80469 München, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr.