Hin und wieder lohnt ein Perspektivwechsel. Besonders schön: die Vogelperspektive. Der Blick in die Ferne, vielleicht sogar bis zu den Alpen – in München ist das Panorama wirklich einmalig. Und Orte, an denen man dieses genießen kann, gibt es mittlerweile eine ganze Menge. Lokale in luftiger Höhe mit urbaner Aussicht, zwischen bunten Containern und Skyline. Von schick bis urig – eine Auswahl der schönsten und ungewöhnlichsten Dachterrassen der Stadt.

Kulturdachgarten

Der Kulturdachgarten bietet die perfekte Aussicht – zumindest noch bis zum Ende dieses Sommers. Florian Peljak

Die Tage des Kulturdachgartens sind gezählt, Stand jetzt endet die Saison mit dem 15. September schon gut zwei Wochen vor dem offiziellen Ende der Fatcat-Zwischennutzung. Das ist aber nur ein Grund mehr, diesen Sommer noch so oft wie möglich die vielen Stufen auf das Dach des ehemaligen Gasteigs hinaufzusteigen, von dort den Sonnenuntergang zu bestaunen und eine der besten Aussichten auf die Stadt überhaupt: Vom Kulturdachgarten aus hat man schließlich nicht nur einen guten Blick auf die Isar, man sieht auch das Müller’sche Volksbad und die Frauenkirche. Noch ein Pluspunkt: Es besteht kein Verzehrzwang. Besucher können es sich auf der großen Terrasse, die sich über zwei Ebenen erstreckt, also theoretisch auch einfach mit einem Buch und einem mitgebrachten Getränk zwischen Blumen und Sträuchern gemütlich machen.

Weil die meisten aber natürlich trotzdem irgendwann durstig werden – erst recht, wenn es im Sommer warm ist –, ist es ein Glück, dass niemand die vier Stockwerke wieder hinabsteigen muss, um etwas zu trinken zu bekommen. An den insgesamt drei Bars lässt sich ganz problemlos ein Glas Naturwein, Aperol Spritz oder Bier bestellen. Und auch Essen gibt es in dieser Höhe: neapolitanische Pizzen zum Beispiel oder Burger und Pommes. Bei diesem einmaligen Angebot ist eines jedenfalls jetzt schon sicher: Der Kulturdachgarten, er wird fehlen. Noch haben die Betreiber keinen alternativen Standort gefunden. Die Messlatte ist aber auch wirklich enorm hoch. jala

Kulturdachgarten, Rosenheimer Straße 5, Öffnungszeiten: bei gutem Wetter täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet, nur Kartenzahlung möglich

Transit Rooftop Bar

Die Transit Rooftop Bar eignet sich perfekt für einen After-Work-Sundowner. Florian Peljak

Zugegeben, Dachterrassen gibt es höhere und welche mit besserer Aussicht in München und ja, sogar im Werksviertel. Es geht nur ein Stockwerk in die Höhe und statt über die Dächer der Stadt blickt man auf bunt bemalte Container und ein paar Hochhäuser mit deutlich weiterem Panorama. Und trotzdem: Die Transit Rooftop Bar darf in einer Liste mit Münchens schönsten und ungewöhnlichsten Dachterrassen nicht fehlen, immerhin scheint auf die Konstruktion aus Stahlstreben noch die Sonne, wenn sie andernorts schon nicht mehr zu sehen ist.

Die Transit Rooftop Bar ist damit die ideale Bar für einen After-Work-Sundowner, immer donnerstags findet unter dem Motto „Transit Social Circle“ von 18 bis 23 Uhr sogar ein eigens dafür kreiertes Event mit wechselnden DJs statt. Feiern lässt es sich in der Transit Rooftop Bar im Container Collective aber auch hervorragend, wenn die Sonne längst untergegangen ist, und manchmal sogar auch kurz nach Sonnenaufgang, wenn mal wieder ein Morning-Rave stattfindet. jala

Transit Rooftop Bar, Atelierstraße 4, Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 17 bis 23.30 Uhr, Freitag 17 bis 0 Uhr, Samstag 16 bis 1 Uhr

Cloud 6

Auf dem Dach des Marriott City West braucht man keine Sorge haben, dass man sich vor lauter Menschen auf die Füße tritt – und die Aussicht ist spektakulär. Johannes Simon

Je spektakulärer die Aussicht, desto voller ist in der Regel die Dachterrasse. Vom Dach des Hotels Marriott City West in Laim kann man von den Alpen bis zum Olympiazentrum die ganze Stadt überblicken und muss trotzdem nicht Sorge haben, dass man sich auf die Füße tritt. Denn die Dachterrasse im sechsten Stock des Fünf-Sterne-Hotels, die auch in diesem Sommer wieder vom Pop-up Cloud 6 bespielt wird, bietet mehr als 400 Quadratmeter Platz. Am besten macht man es sich zum Sonnenuntergang in einer der Lounge-Sitzgruppen mit freiem Blick Richtung Westen gemütlich. Dazu kann man sich an der Außenbar Drinks und Gerichte zum Teilen holen, die sich in diesem Jahr an den Aromen Asiens orientieren.

Der Wassermelonensalat wird etwa mit Shiso, geröstetem Sesam und einer japanischen Chili-Gewürzmischung angemacht, und Rippchen vom Duroc-Schwein werden mit einer Gochujang-Barbecue-Glasur langsam gegart. Passend dazu gibt es Signature-Cocktails wie den „Yuzu Horizon“ mit Wodka, grünem Tee, Yuzu und Holunderblüte sowie verschiedene Spritz-Kreationen wie den „Sakura Spritz“ mit Gin, Rosé-Wermut und Kirschblüte. An besonders heißen Tagen kann man außerdem auf Frozen Drinks und alkoholfreie Cocktails zurückgreifen. smad

Cloud 6, Landsberger Straße 156, bei gutem Wetter Mittwoch bis Samstag 17 bis 22 Uhr

Augustiner Bräustuben

Die Dachterrasse der Augustiner Bräustuben ist eine der weniger bekannten dieser Stadt. Robert Haas

Sitzt man an einem der Tische, sieht man erst einmal nur: eine Wand aus rötlichem Backstein. Einmalig wird die Aussicht auf der Dachterrasse von der Augustiner Bräustuben erst, wenn man sich vom Platz erhebt und einen Blick über die Mauer auf der Südseite wirft. Dann nämlich wird der Blick freigegeben auf den Innenhof der ältesten Brauerei Münchens. Zwar kann man den Braumeistern nicht direkt bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen, trotzdem hat man, während man den Bierfahrern dabei zusieht, wie sie mit ihren Lkws im Hof rangieren, doch das Gefühl, einen Blick durchs Schlüsselloch zu werfen.

Doch selbst wenn man die Aussicht außer Acht lässt: Schanigärten gibt es mittlerweile viele, Biergärten sowieso. Aber eine urige, kleine Dachterrasse, auf der man sich ganz abseits des Trubels über den Dächern einer Brauerei ein kaltes Helles vom Fass – Augustiner versteht sich – und ein Brotzeitbrett schmecken lassen kann? Das ist selbst in München nahezu einmalig. Etwas Vergleichbares kann sonst vielleicht nur noch das Lindwurmstüberl bieten. jala

Augustiner Bräustuben, Landsberger Straße 19, Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 0 Uhr

Freischwimmer Bar

In der Freischwimmer Bar kann man Schaukeln. Johannes Simon

Einen „kleinen Kurzurlaub“ über den Dächern der Stadt verspricht Betreiber Johannes Eckelmann seinen Gästen im Freischwimmer. Und ja: Nachdem man mit dem Aufzug in den siebten Stock des Cocoon Hotels gefahren ist und den Verkehrslärm der Lindwurmstraße hinter sich gelassen hat, erwartet einen eine Aussicht, wie man sie kaum woanders hat: Auf der einen Seite der Bar schweift der Blick über Sendling in Richtung Berge, auf der anderen schimmert die Rathausspitze in der Sonne. Zu trinken gibt es im Freischwimmer neben alkoholischen Getränken auch zahlreiche Drinks ohne Alkohol und eine Auswahl an Proteinshakes – viele Gäste kommen schließlich gerne von der Arbeit oder aus dem Fitnessstudio direkt hierher.

Und der Name „Freischwimmer“? Kommt daher, dass die Bar über den Dächern der Stadt im Schwimmbadlook gestaltet ist. Die Theke mit dem Schriftzug „Nicht vom Beckenrand springen“ ist blau gekachelt, Schaukeln hängen von der Decke herab. Eine Idee des ehemaligen Leistungsschwimmers Eckelmann, die das Sommergefühl hoch über München noch einmal verstärkt. lfr

Freischwimmer, Lindwurmstraße 37, Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 16 bis 1 Uhr.

Otto 25

Das Otto 25 im Werksviertel ist nach eigenen Angaben die höchste Bar der Stadt. Johannes Simon

Die nach eigenen Angaben höchste Bar Münchens liegt im 25. Stock des Gebäudes „Werk4“ und ist über den Aufzug der Lobby des Adina-Hotels zu erreichen. In knapp 90 Metern Höhe hat man von der Dachterrasse der Bar Otto 25 einen Rundumblick von den Alpen über die Innenstadt und das Olympia-Gelände bis hin zur Fröttmaninger Arena im Norden. Besonders am Wochenende kann es hier voll werden und Sitzplätze sind rar.

Wer aber das Gedränge um den besten Foto-Spot auf sich nimmt, wird mit einem spektakulären Blick auf den Sonnenuntergang hinter den Türmen der Frauenkirche belohnt. Zu trinken gibt es verschiedene Cocktails und Spritz wie den „Otto 25“ mit Gin, Himbeere, Limette, Vanille und Prosecco. Regulär hat die Dachterrasse bis 18.30 Uhr geöffnet, an schönen Tagen kann es aber auch bis 22 Uhr gehen. Danach kann man über Treppen hinab in die eigentliche Bar im 25. Stock umziehen. smad

Otto 25, Atelierstraße 22, Rooftop-Bar bei schönem Wetter Mittwoch bis Sonntag 14.30 bis mindestens 18.30 Uhr

Louis Rooftop

Die Tische auf der Dachterrasse des Hotel Louis können reserviert werden. Robert Haas

Vor Kurzem hat Marius Pieper die Stelle des Küchenchefs im Louis Hotel am Viktualienmarkt angetreten. Ehe der 30-Jährige im Herbst das Hotelrestaurant in neue Bahnen lenken wird, widmet er sich in den Sommermonaten ganz der Verpflegung auf der Dachterrasse. Besonders weit schauen kann man hier zwar nicht, weil die Terrasse nicht allzu hoch liegt und von den Dächern und Balkonen der Altstadt umringt ist. Dafür genießt man einen einzigartigen Blick auf den Alten Peter und muss nicht im Stehen essen und trinken, denn die Tische können vorab reserviert werden.

Pieper serviert leichte Sommergerichte wie Ceviche von der Dorade, Caesar-Salat mit Hähnchen und geschmorten Pulpo mit Granny-Smith-Sorbet sowie Fisch und Fleisch vom Grill. Zum Essen wie auch zum puren Genuss bieten sich im Sommer besonders die „Sparkling Cocktails“ mit Schaumwein an, etwa der „Louis 75“ mit Gin, Zitrone, Zucker und Champagner. Außerdem lädt das Louis Rooftop jeden Samstag von 13 bis 17 Uhr zum Lunch mit Live-DJ ein. smad

Louis Rooftop, Viktualienmarkt 6, täglich von 12 bis 22 Uhr, bei schlechtem Wetter wird Abendessen im Hotelrestaurant serviert