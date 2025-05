Wo gibt es in der Stadt öffentliche Toiletten, welche davon sind barrierefrei und welche funktionieren überhaupt? Wo finden Autofahrer und -fahrerinnen mit eingeschränkter Mobilität einen Behindertenparkplatz? Wie sieht die Situation in einer bestimmten Straße aus? Wo behindern Baustellen das Vorankommen und Parken?

Diese Fragen will das Münchner Mobilitätsreferat nun online beantworten und hat deshalb unter geoportal.muenchen.de/portal/barrierefreiheit ein neues Portal zur Barrierefreiheit ins Netz gestellt. Die Service-Plattform für Menschen mit besonderen Bedürfnissen bündelt verschiedene relevante Informationen auf einer Seite. Das Ziel des Portals ist es, die mobile Teilhabe für alle Menschen durch zielgerichtete und aktuelle Inhalte sicherzustellen und die Planung ihrer Wege zu erleichtern.

Die Plattform soll nach und nach um weitere Inhalte ergänzt werden. Nach Auskunft von Mobilitätsreferent Georg Dunkel haben auch der Behinderten- und Seniorenbeirat mit Verbesserungsvorschlägen beim Erstellen und Testen des Portals mitgearbeitet. „Das neue Portal ist eine wichtige zentrale Anlaufstelle, um für Menschen mit unterschiedlichen Mobilitätsanforderungen den Aufenthalt und die Orientierung in unserer Stadt zu verbessern“, sagt Daniela Maier, Behindertenbeauftragte der Stadt München.

Aktuell sind auf dem Portal neben den rund 550 Standorten von mehr als 900 Behindertenparkplätzen in München oder den öffentlichen Toiletten auch Fahrradservice-Stationen zu finden sowie die drei Elektromobil-Verleih-Stationen und die Haltestellen verschiedener Verkehrsmittel. Diese lassen sich über zusätzliche Ebenen per Mausklick einblenden.

Daneben sind die Informationen der bereits bekannten Baustellenkarte verfügbar, welche den tagesaktuellen Stand der städtischen und privaten Baustellen sowie die genehmigten Haltverbote in den nächsten vier Wochen vor allem innerhalb des Mittleren Rings und an den Hauptverkehrsstraßen anzeigt.

Mit einem Klick auf ein Symbol erscheinen zusätzliche Informationen zum jeweiligen Standort in einem Pop-up-Menü. Fragen werden unter stadt.muenchen.de/infos/faq-portal-barrierefreiheit beantwortet. Wer sich über die Baustellensituation in der Stadt informieren will, kann dies auch auf demselben Portal mit wenigen Klicks tun – erst auf „Themen“, dann auf „Fachdaten“ klicken. Dann werden sämtliche erfasste Bauprojekte in der Stadt sichtbar. Ganz so übersichtlich wie die Infos zur Barrierefreiheit ist die Karte dann aber nicht mehr, angesichts Tausender Baustellen samt ihren Verkehrseinschränkungen und Sperrungen.