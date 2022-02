Wo es in Bus und Bahn noch an Barrierefreiheit mangelt

Bis zu einem wirklich barrierefreien öffentlichen Nahverkehr dauert es in München wohl noch lange. Die neueste Bestandsaufnahme listet etliche Probleme auf - wie kaputte Aufzüge oder veraltete Leitsysteme für Sehbehinderte.

Von Andreas Schubert

Für Menschen, die wegen einer Behinderung nur eingeschränkt mobil sind, bedeuten Fahrten mit Bus und Bahn immer wieder eine Überwindung - ganz praktisch betrachtet. Vieles hat sich zwar in den vergangenen Jahren verbessert. Doch nun hat das Münchner Mobilitätsreferat dem Stadtrat eine Bestandsaufnahme vorgelegt, die zeigt: Bis zu einer wirklich barrierefreien Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in München ist es noch ein weiter Weg.

Im Dezember hat die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) die Nachrüstung von 53 U-Bahnhöfen mit Einstiegsrampen für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Kinderwagen abgeschlossen. Die gelben Rampen erhöhen den Bahnsteig um fünf Zentimeter, sodass ein höhengleiches Einsteigen in die U-Bahn möglich ist, zumindest an der vordersten Tür eines Zuges. In Stationen, die nach 1987 gebaut wurden, ist der Bahnsteig von Haus aus höher. Moderne Züge verfügen zudem über mehr Platz, breitere Türen und akustische und optische Signale, die das Ein- und Aussteigen erleichtern sollen.

Was den Zugang zu den U-Bahnhöfen angeht, so sind bereits 96 der 100 Stationen mit Aufzügen barrierefrei zugänglich. Die MVG erklärt, dass deren Verfügbarkeit bei über 95 Prozent liege. Sicherheitshalber können Fahrgäste aber auch auf der Homepage der MVG prüfen, welche Aufzüge und Rolltreppen gerade funktionieren oder ausgefallen sind. Auf Wunsch des Stadtrats soll die Zuverlässigkeit auf 99,5 Prozent gesteigert werden. Die Informationen sollen künftig auch in der MVV-App abrufbar sein.

Vier Bahnhöfe, die bei ihrer Entstehung in den Achtzigerjahren bereits mit Rampen ausgestattet wurden und damit - nach dem damaligen Stand - als "barrierefrei" galten, hatte die Stadt aus ihrem Nachrüstungsprogramm für Aufzüge herausgenommen. Es sind die Stationen Obersendling, Karl-Preis-Platz, Michaelibad und Therese-Giehse-Allee. Doch hat der Stadtrat nun beschlossen, einen nachträglichen Einbau von Aufzügen noch einmal neu zu prüfen, und zwar möglichst zeitnah. Was zeitgemäße taktile Leitsysteme für Blinde und Sehbehinderte betrifft, so entspricht derzeit nur der Bahnhof Kieferngarten den aktuellen Normen. Andere Stationen sollen nachgerüstet werden.

An den Münchner Tram- und Bushaltestellen ist noch einiges zu tun

Bei der Trambahn sollen die Stadtwerke München (SWM) im Zuge von Gleiserneuerungen von diesem Jahr an erste Haltestellen barrierefrei umbauen. Parallel dazu soll ein umfangreiches Maßnahmenprogramm für die kommenden Jahre erstellt werden. Das ist alles nicht so einfach, wie das Mobilitätsreferat ausführt. Der barrierefreie Ausbau - insbesondere mit heutigem Ausstieg auf Fahrbahnniveau - wäre an vielen bestehenden Haltestellen nicht oder nur mit erheblichen Eingriffen in den umliegenden Straßenraum und die Stadtgestaltung möglich.

Neue Tramhaltestellen werden zwar barrierefrei geplant. Aber auch bei den Trambahnen selbst gibt es heute noch Hürden. Die meisten Züge haben inzwischen Hublifte oder Rampen, doch diese Einstiegshilfen sind aus Sicherheitsgründen nur für Rollstuhlfahrer zugelassen, nicht aber für Menschen mit Rollatoren. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und die SWM sollen sich nun per Stadtratsbeschluss beim Freistaat und der Regierung von Oberbayern für eine Erweiterung der Betriebsgenehmigungen einsetzen.

Auch im Busnetz der MVG ist noch einiges zu tun. 973 Bushaltestellen mit rund 2106 Haltepositionen gibt es in München, etwa ein Drittel davon hat die Stadt inzwischen barrierefrei ausgebaut, unter anderem, indem die Bordsteinkanten auf 18 Zentimeter erhöht wurden.

Für die S-Bahnhöfe im Stadtgebiet sind der Freistaat und die Deutsche Bahn zuständig. Nach wie vor sind die Stationen Leuchtenbergring, Johanneskirchen, Riem, Daglfing und Isartor (als einziger Bahnhof im Stammstreckentunnel) nicht barrierefrei, dazu kommen Einschränkungen an weiteren Stationen. Insgesamt gelten im S-Bahn-Netz nun 121 von 150 Bahnhöfen als barrierefrei. Einen Überblick über den Zustand der einzelnen Bahnhöfe bietet die Homepage mvv-muenchen.de unter dem Stichwort Bahnhofsinformation. Zuletzt wurde der S-Bahnhof St.-Martin-Straße umgebaut. Auch bei der S-Bahn spricht sich die Stadt für einen weiteren Ausbau aus.

Bis es für Menschen mit Behinderung reibungsloser in öffentlichen Verkehrsmitteln läuft, wird es aber noch eine ganze Zeit lang dauern. Bei der S-Bahn zum Beispiel hängt der barrierefreie Umbau auch von anderen geplanten Ausbauten ab.