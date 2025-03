Münchner Bar-Festival-Veranstalter:In 52 Schritten zum perfekten Drink

Von Philipp Crone

Vielleicht ist reden sogar noch wichtiger als mischen. Ein guter Barmann oder eine gute Barfrau muss natürlich zunächst einmal das Handwerk beherrschen. Also den gewünschten Drink in möglichst hoher Qualität zusammenbauen, auch genau im Blick haben, wie stark ein Cocktail nach dem Shaken an Alkoholgehalt verliert, weil er leicht verwässert. Aber wenn man Ekkehard Bay so zuhört, wie er vom Barleben, dem anstehenden Cocktail-Festival und dem Geheimnis eines guten Trink-Ortes erzählt, dann ist schnell klar: Wer nicht reden kann, der kommt in der Welt der Drinks nicht weit.