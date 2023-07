Von Harald Eggebrecht

Das Genre Klavierquintett hat seine Tücken, denn ein überzeugendes Ensemble zu bilden, kommt selten vor. Meist trifft ein eingespieltes Streichquartett auf einen dazugekommenen Pianisten. Man rauft sich natürlich so weit zusammen, dass "nichts passieren kann". Aber damit wird man den großen Werken für diese Besetzung nicht wirklich gerecht. Es muss also richtig geprobt werden, bis aus einem passablen Zusammentreffen ein echtes Quintett wird, eine Formation, in der fünf miteinander musikalisch intensiv ins Gespräch kommen und symphonischen Geist entwickeln.