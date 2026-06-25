Barbara Ohrt war eine außergewöhnliche Beobachterin. Darin sind sich Familie, Freunde und Kollegen der Kinder ärztin einig, die so lange im Dr. von Haunerschen Kinderspital an der Lindwurmstraße in München gearbeitet und ihre Visionen umgesetzt hat.

Sie war eine Beobachterin, die sich Zeit ließ, das Große im Kleinen zu entdecken, das Wesentliche; die jeder Kleinigkeit nachspürte, um plötzlich das Ganze zu sehen. Das galt für sie in der Natur, die sie schon als Kind im Garten der Eltern lieben lernte, aber vor allem für den Menschen. Besonders für Kinder. Frühgeborene, die Hilfe benötigten, Kinder, die mit Behinderungen zu kämpfen hatten und schnell gefördert werden mussten – ihnen galt ihre Aufmerksamkeit, ihre Hingabe. Am 8. Juni ist die renommierte Kinderärztin im Alter von 92 Jahren gestorben.

Am 31. August 1933 in Hamburg geboren, kommt sie als Kind während des Zweiten Weltkrieges nach Berchtesgaden. Zu einer Tante. Die Mutter hatte Angst, dass ihrer Tochter bei den Bombenangriffen in Hamburg etwas zustoßen könnte.

Die Begeisterung für den Menschen und das Leben mündet für Ohrt im Medizinstudium. Zunächst in Marburg, dann Hamburg und München. Hier, wo sie als Nordlicht zunächst die Bayern nicht versteht und die Münchner wiederum nicht den Hamburger Schnack, sollte sie eine Heimat finden: beruflich und menschlich. Hier gelingt der Ärztin am Haunerschen Kinderspital Mitte der Sechzigerjahre etwas, das medizinisch zu dieser Zeit noch nicht etabliert war: eine entwicklungsneurologische Abteilung aufzubauen, die die Früherkennung und die Frühförderung von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern in den Mittelpunkt rückt und auch intensivmedizinisch betreuten Frühgeborenen eine Nachfolgeuntersuchung ermöglicht.

Zeit für das kranke Kind zu haben, ist eine wichtige Säule in der Arbeit von Ohrt. Nicht nur zu sehen, was das Kind nicht kann, sondern zu sehen, was es kann, die zweite. Und die dritte: Das Kind ganzheitlich zu betrachten, interdisziplinär.

Angelika Enders, ehemalige Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin kommt 1982 in die entwicklungsneurologische Abteilung von Barbara Ohrt. Und ist begeistert von ihrer Arbeit. Oder besser: von jener großen Fähigkeit, die sie ja seit ihren Kindertagen entwickelt hat – zu beobachten. „Es war ein absolut faszinierendes Erlebnis“, erinnert sie sich. „Sie beobachtete das Kind in seinem spontanen Verhalten und in seiner Bewegungskoordination, kommentierte bedacht ihre Rückschlüsse, gab sanft kleine Hilfen zur Stabilisierung und beobachtete erneut.“ „Magic“ sei das gewesen.

Zwei Worte fallen Karl Kugler sofort ein, wenn er sich an die langjährige Zusammenarbeitet mit Barbara Ohrt erinnert und sie charakterisiert: „unbeschreiblich bereichernd“. Der Kinder- und Jugendarzt, der 1996 im Dr. von Haunerschen Kinderspital ihre Stelle übernimmt und heute eine Kinderarztpraxis hat, erinnert sich an viele gemeinsame Arbeitsstunden. „Kuschelig und bequem gab es bei Ohrt nicht“, sagt er. Jedoch sei sie eine „zutiefst menschliche und mitfühlende“ Chefin gewesen. Zudem enorm wissbegierig und neugierig, ihr Anspruch sei sehr hoch gewesen.

Immer neue Ideen, immer neue Visionen seien „ihr Antrieb“ gewesen, sagt Kugler. Als sie etwa vom Therapiekonzept von Berta Bobath (1907-1991) erfährt, das die Physiotherapeutin für Patienten mit einer Erkrankung des zentralen Nervensystems entwickelt hat, macht sich Ohrt stark, dass dazu in der Haunerschen Kinderklinik Kurse gegeben werden. Bis heute ist das so.

Aus der ersten neurologischen Ambulanz für Kinder wird in den Jahren ein interdisziplinäres Frühförderzentrum und ein Hoffnungsort für viele Eltern und Kinder.

1984 bis 1994 initiiert, konzipiert und leitet Barbara Ohrt zusammen mit dem damaligen Leiter der Neonatologie im Haunerschen Kinderspital, Klaus Riegel, die bayerisch-finnische Entwicklungsstudie „Arvo Ylppö“, eine der bedeutendsten Langzeitstudien über sehr früh geborene Kinder, die bis heute wegweisend ist. Dafür wird sie 1987 mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet, 1991 mit dem Bayerischen Verdienstorden. Auch macht sich die Kinderärztin im Vorstand der Vereinigung für Interdisziplinäre Frühforderung in Bayern stark. Über ihre Auszeichnungen habe sie allerdings nie viel gesprochen, erzählt Kugler. Dazu sei sie viel zu bescheiden gewesen.

Die Frau, die Kinder als Kinder betrachtete und nicht als junge Erwachsene, die sie liebevoll betreute und solange nach den Zusammenhängen einer Erkrankung suchte, um individuelle Therapien zu ermöglichen, hatte selbst keine Kinder. Aber trotzdem viele: ihre im Haunerschen.

Barbara Ohrt wurde ein Wunsch gewährt, den so viele alte Menschen haben: zu Hause zu sterben, in ihrer Wohnung in Nymphenburg. Immer umsorgt von Freunden und Menschen, die ihr dankbar waren für ihren Blick auf die Dinge. Auf die Welt und die Kinder.